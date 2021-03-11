https://ria.ru/20210311/otravlenie-1600759391.html
В Барнауле около 140 школьников обратились к врачам с отравлением
В Барнауле около 140 школьников обратились к врачам с отравлением
Около 140 учеников барнаульской школы №128 обратились к медикам с признаками отравления, специалисты управления Роспотребнадзора выясняют причины произошедшего, РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:27
2021-03-11T13:27
2021-03-11T13:47
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 11 мар - РИА Новости. Около 140 учеников барнаульской школы №128 обратились к медикам с признаками отравления, специалисты управления Роспотребнадзора выясняют причины произошедшего, рассказали РИА Новости в пресс-центре мэрии города."11 марта в комитет по образованию города Барнаула поступила информация о заболевших учащихся в школе №128. Комитетом оперативно была создана комиссия и направлена в школу. Симптомы заболевших: рвота, расстройство желудка, температура. По предварительным результатам проверки выяснилось, что заболевшим были поставлены диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ, ОРВИ. По словам директора школы Евгения Кочеткова, ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет", - сообщили в мэрии."За последние несколько дней около 140 (учеников обратились к медикам - ред.)", - добавила собеседница агентства.В школе работают специалисты управления Роспотребнадора, ведется эпидемиологическое расследование, будет проведён отбор проб (вода, смывы с поверхностей, продукты и т.д.) для лабораторных исследований.По информации городского комитета по образованию, в случае роста числа заболевших некоторые классы будут закрыты на карантин.В средней общеобразовательной школе № 128 проходят обучение 1738 учащихся.
https://ria.ru/20210309/otravlenie-1600433042.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), барнаул, происшествия