https://ria.ru/20210311/oneplus-1600725817.html

Внешний вид смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro раскрыт до презентации

Внешний вид смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro раскрыт до презентации

Новое поколение смартфонов от OnePlus получит измененный дизайн. Рендеры устройств опубликованы порталом WinFuture. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:18

2021-03-11T11:18

2021-03-11T11:18

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новое поколение смартфонов от OnePlus получит измененный дизайн. Рендеры устройств опубликованы порталом WinFuture.В семейство войдут две модели: OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Если первому смартфону обещают дисплей диагональю 6,5 дюймов, то второй получит 6,7-дюймовую матрицу с изогнутыми краями. Все экраны будут выполнены по OLED-технологии с повышенной частотой обновления картинки. Младшая модель, как отмечают инсайдеры, получит пластиковый корпус — тенденцию полимеров во флагманах в 2021 году задал Samsung Galaxy S21.Оба смартфона будут работать на процессоре Snapdragon 888, обеспечивающем максимальную производительность. Крупным нововведением в девятом поколении станут камеры, разработанные в сотрудничестве с Hasselblad — основной блок у OnePlus 9 включает три сенсора, а Pro получит четыре датчика. Их характеристики не называются.Официальная презентация нового поколения смартфонов в OnePlus запланировали на 23 марта. Стоимость смартфонов пока не раскрывается.

https://ria.ru/20210205/samsung-1595898082.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, гаджеты, технологии