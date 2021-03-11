https://ria.ru/20210311/oleni-1600641677.html

В США сняли на видео, как олени перепрыгивают через полицейскую машину

В США сняли на видео, как олени перепрыгивают через полицейскую машину

В штате Мичиган один из шерифов снял на видео стадо оленей, перепрыгивающих через полицейский автомобиль, сообщает UPI. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T02:03

2021-03-11T02:03

2021-03-11T02:03

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В штате Мичиган один из шерифов снял на видео стадо оленей, перепрыгивающих через полицейский автомобиль, сообщает UPI.На записи, сделанной камерой на приборной панели полицейской машины, видно, как автомобиль едет по безлюдной дороге через лесной массив. В какой-то момент олени внезапно перебегают трассу.Когда полицейские останавливаются, некоторые животные прыгают через машину, другие — на ее крышу и капот.В офисе шерифа заверили, что в результате происшествия ни пассажиры, ни дикие звери не пострадали.Полицейские выложили ролик в соцсети и написали: "Это еще одно напоминание, как важно всегда контролировать ситуацию на дороге и не отвлекаться ни на что другое".

https://ria.ru/20210308/bliny-1600059835.html

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html

мичиган

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животные, туризм, олени, новости - туризм, авто, мичиган, сша