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В Новосибирске женщину убило снежным обвалом с крыши
В Новосибирске женщину убило снежным обвалом с крыши
Пожилая женщина скончалась в Новосибирске, после того как с самовольно установленного козырька балкона на нее упали снег со льдом, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:11
2021-03-11T10:11
2021-03-11T10:14
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Пожилая женщина скончалась в Новосибирске, после того как с самовольно установленного козырька балкона на нее упали снег со льдом, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону."По факту смерти 68-летней женщины в результате падения на нее снежной массы и льда с козырька балкона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, снег и лед упали 10 марта с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир, расположенной в многоэтажном доме на улице Узорная в Первомайском районе города. Пострадавшая попала в больницу с черепно-мозговой травмой и позже скончалась.
https://ria.ru/20200806/1575455997.html
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия