https://ria.ru/20210311/obval-1600715504.html

В Новосибирске женщину убило снежным обвалом с крыши

В Новосибирске женщину убило снежным обвалом с крыши

Пожилая женщина скончалась в Новосибирске, после того как с самовольно установленного козырька балкона на нее упали снег со льдом, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:11

2021-03-11T10:11

2021-03-11T10:14

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Пожилая женщина скончалась в Новосибирске, после того как с самовольно установленного козырька балкона на нее упали снег со льдом, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону."По факту смерти 68-летней женщины в результате падения на нее снежной массы и льда с козырька балкона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, снег и лед упали 10 марта с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир, расположенной в многоэтажном доме на улице Узорная в Первомайском районе города. Пострадавшая попала в больницу с черепно-мозговой травмой и позже скончалась.

https://ria.ru/20200806/1575455997.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия