https://ria.ru/20210311/obstrel-1600849221.html

В Луганске заявили о гибели ополченца после обстрела со стороны ВСУ

В Луганске заявили о гибели ополченца после обстрела со стороны ВСУ

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в четверг... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T20:56

2021-03-11T20:56

2021-03-11T20:56

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории ЛНР, в том числе обстреляли поселок Молодежное из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок."В результате огня ВСУ один защитник республики получил ранения, несовместимые с жизнью", - заявил Филипоненко.Офицер пресс-службы оборонного ведомства республики принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что виновные ответят за свои преступления."Благодаря самоотверженности наших защитников в очередной раз удалось избежать жертв среди мирного населения, разрушений домов и объектов инфраструктуры", - дополнил Филипоненко.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/donbass-1600823145.html

https://ria.ru/20210311/donbass-1600784805.html

донбасс

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире