https://ria.ru/20210311/obstanovka-1600710034.html

Московский авиационный центр приступил к разведке паводковой обстановки

Московский авиационный центр приступил к разведке паводковой обстановки

Экипажи вертолетов Московского авиационного центра приступили к разведке паводковой обстановки в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:29

2021-03-11T09:29

2021-03-11T11:08

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городское хозяйство москвы

тинао

московский авиационный центр

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экипажи вертолетов Московского авиационного центра приступили к разведке паводковой обстановки в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Экипажи вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к облету территорий для мониторинга паводковой обстановки и выявления возможных зон подтопления. Разведка с воздуха проводится дежурными экипажами ежедневно на территории ТиНАО, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов", - отметил Бирюков.По его словам, для обследования используются многофункциональные вертолеты Ка-32А, при необходимости будут задействованы и другие типы воздушных судов.Заместитель мэра подчеркнул, что разведка с воздуха - это важная профилактическая мера. Она позволяет своевременно выявить зоны риска, связанные с весенним паводком, и оперативно реагировать на нештатные ситуации."При обнаружении угроз подтопления пилоты МАЦ будут незамедлительно докладывать информацию на пульт оперативных служб, после чего на место оперативно прибудут городские службы", - рассказал Бирюков.По его словам, перед началом мероприятий по разведке паводковой обстановки с летным составом МАЦ были проведены дополнительные занятия.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время на балансе МАЦ находятся 11 воздушных судов, включая пять пожарных (четыре Ка-32А и один Ми-26Т), пять санитарных (ВК117С-2) и один Bell-29 для мониторинга обстановки.

https://ria.ru/20210305/puteprovod-1600053553.html

https://ria.ru/20210310/moskva-1600579711.html

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Ежегодная разведка паводковой обстановки. Кадры КГХ Москвы В Москве начали ежедневную разведку паводковой обстановки, сообщил профильный вице-мэр Бирюков. 2021-03-11T09:29 true PT1M07S

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городское хозяйство москвы, тинао, московский авиационный центр, петр бирюков, москва, общество