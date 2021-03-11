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Московский авиационный центр приступил к разведке паводковой обстановки
Московский авиационный центр приступил к разведке паводковой обстановки
Экипажи вертолетов Московского авиационного центра приступили к разведке паводковой обстановки в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:29
2021-03-11T11:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
тинао
московский авиационный центр
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экипажи вертолетов Московского авиационного центра приступили к разведке паводковой обстановки в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Экипажи вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к облету территорий для мониторинга паводковой обстановки и выявления возможных зон подтопления. Разведка с воздуха проводится дежурными экипажами ежедневно на территории ТиНАО, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов", - отметил Бирюков.По его словам, для обследования используются многофункциональные вертолеты Ка-32А, при необходимости будут задействованы и другие типы воздушных судов.Заместитель мэра подчеркнул, что разведка с воздуха - это важная профилактическая мера. Она позволяет своевременно выявить зоны риска, связанные с весенним паводком, и оперативно реагировать на нештатные ситуации."При обнаружении угроз подтопления пилоты МАЦ будут незамедлительно докладывать информацию на пульт оперативных служб, после чего на место оперативно прибудут городские службы", - рассказал Бирюков.По его словам, перед началом мероприятий по разведке паводковой обстановки с летным составом МАЦ были проведены дополнительные занятия.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время на балансе МАЦ находятся 11 воздушных судов, включая пять пожарных (четыре Ка-32А и один Ми-26Т), пять санитарных (ВК117С-2) и один Bell-29 для мониторинга обстановки.
https://ria.ru/20210305/puteprovod-1600053553.html
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Ежегодная разведка паводковой обстановки. Кадры КГХ Москвы
В Москве начали ежедневную разведку паводковой обстановки, сообщил профильный вице-мэр Бирюков.
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городское хозяйство москвы, тинао, московский авиационный центр, петр бирюков, москва, общество

Московский авиационный центр приступил к разведке паводковой обстановки

09:29 11.03.2021 (обновлено: 11:08 11.03.2021)
 
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экипажи вертолетов Московского авиационного центра приступили к разведке паводковой обстановки в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Экипажи вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к облету территорий для мониторинга паводковой обстановки и выявления возможных зон подтопления. Разведка с воздуха проводится дежурными экипажами ежедневно на территории ТиНАО, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов", - отметил Бирюков.
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По его словам, для обследования используются многофункциональные вертолеты Ка-32А, при необходимости будут задействованы и другие типы воздушных судов.
Заместитель мэра подчеркнул, что разведка с воздуха - это важная профилактическая мера. Она позволяет своевременно выявить зоны риска, связанные с весенним паводком, и оперативно реагировать на нештатные ситуации.
"При обнаружении угроз подтопления пилоты МАЦ будут незамедлительно докладывать информацию на пульт оперативных служб, после чего на место оперативно прибудут городские службы", - рассказал Бирюков.
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По его словам, перед началом мероприятий по разведке паводковой обстановки с летным составом МАЦ были проведены дополнительные занятия.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время на балансе МАЦ находятся 11 воздушных судов, включая пять пожарных (четыре Ка-32А и один Ми-26Т), пять санитарных (ВК117С-2) и один Bell-29 для мониторинга обстановки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыТиНАОМосковский авиационный центрПетр БирюковМоскваОбщество
 
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