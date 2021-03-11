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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210311/natsizm-1600730878.html
Мединский призвал уточнить статью УК за реабилитацию нацизма
Мединский призвал уточнить статью УК за реабилитацию нацизма
Формулировки статьи УК РФ о реабилитации нацизма необходимо разъяснять с участием экспертного сообщества во избежание ее некорректного применения, заявил... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:44
2021-03-11T11:44
религия и мировоззрение
религия
российское военно-историческое общество (рвио)
новости - религия и мировоззрение
александр бородай
федерация еврейских общин россии
владимир мединский
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Формулировки статьи УК РФ о реабилитации нацизма необходимо разъяснять с участием экспертного сообщества во избежание ее некорректного применения, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.В среду Мединский принял участие в дискуссии "Нацистская политика уничтожения на оккупированной территории СССР: стратегии геноцида и память о нем в современном мире", которая прошла в столичном Еврейском музее и центре толерантности."Мы видим, насколько эффективна работа статьи 354.1 УК РФ ("реабилитация нацизма" - ред.). Научное, экспертное сообщество, издателей, преподавателей, которых мы опрашивали, волнует нечеткость формулировок. Эта нечеткость приводит к негативным последствиям. Перестраховываясь, издательства боятся издавать книги с упоминанием нацистских деятелей, даже те книги, которые носят ярко антинацистский характер. Некоторые магазины боятся их продавать. Подобные казусы происходят и в кинематографе, и в музейном деле. Считаю важным, чтобы вместе с экспертным сообществом были разработаны исчерпывающие объяснения, кого и за что можно привлекать по указанной статье", - сказал в ходе дискуссии Мединский.Вместе с тем, он отметил, что "за неполные семь лет существования статьи" по ней были осуждены всего 10 человек.Научная дискуссия прошла в среду в столичном Еврейском музее и центре толерантности. "Цель встречи – не только рассмотреть различные аспекты нацистских преступлений, но и определить вектор увековечения памяти советских жертв", - отметили в Федерации еврейских общин России. Участие во встрече приняли директор Еврейского музея и Центра толерантности президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, а также эксперты в области истории и политологии.Также на встрече состоялась презентация монографии-фотоальбома Георгия Шепелева "Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР и советского-германского фронта". "В ее основе лежит уникальная коллекция автора – в течение 15 лет он выкупал из частных собраний, у старьевщиков или наследников бывших солдат вермахта различные фотоснимки, сделанные на оккупированной территории Советского Союза, отметили в ФЕОР. В альбом вошло более 140 фотографий, которые посвящены разным сюжетам - "от истребительной политики оккупантов до повседневной жизни вермахта, разрушенных городов, сгоревших деревень, еврейских гетто и лагерей военнопленных", а "подробные научные комментарии раскрывают фотографии как уникальные исторические свидетельства".
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религия, российское военно-историческое общество (рвио), новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, владимир мединский, ссср

Мединский призвал уточнить статью УК за реабилитацию нацизма

11:44 11.03.2021
 
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Формулировки статьи УК РФ о реабилитации нацизма необходимо разъяснять с участием экспертного сообщества во избежание ее некорректного применения, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
В среду Мединский принял участие в дискуссии "Нацистская политика уничтожения на оккупированной территории СССР: стратегии геноцида и память о нем в современном мире", которая прошла в столичном Еврейском музее и центре толерантности.
"Мы видим, насколько эффективна работа статьи 354.1 УК РФ ("реабилитация нацизма" - ред.). Научное, экспертное сообщество, издателей, преподавателей, которых мы опрашивали, волнует нечеткость формулировок. Эта нечеткость приводит к негативным последствиям. Перестраховываясь, издательства боятся издавать книги с упоминанием нацистских деятелей, даже те книги, которые носят ярко антинацистский характер. Некоторые магазины боятся их продавать. Подобные казусы происходят и в кинематографе, и в музейном деле. Считаю важным, чтобы вместе с экспертным сообществом были разработаны исчерпывающие объяснения, кого и за что можно привлекать по указанной статье", - сказал в ходе дискуссии Мединский.
Вместе с тем, он отметил, что "за неполные семь лет существования статьи" по ней были осуждены всего 10 человек.
Научная дискуссия прошла в среду в столичном Еврейском музее и центре толерантности. "Цель встречи – не только рассмотреть различные аспекты нацистских преступлений, но и определить вектор увековечения памяти советских жертв", - отметили в Федерации еврейских общин России. Участие во встрече приняли директор Еврейского музея и Центра толерантности президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, а также эксперты в области истории и политологии.
Также на встрече состоялась презентация монографии-фотоальбома Георгия Шепелева "Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР и советского-германского фронта". "В ее основе лежит уникальная коллекция автора – в течение 15 лет он выкупал из частных собраний, у старьевщиков или наследников бывших солдат вермахта различные фотоснимки, сделанные на оккупированной территории Советского Союза, отметили в ФЕОР. В альбом вошло более 140 фотографий, которые посвящены разным сюжетам - "от истребительной политики оккупантов до повседневной жизни вермахта, разрушенных городов, сгоревших деревень, еврейских гетто и лагерей военнопленных", а "подробные научные комментарии раскрывают фотографии как уникальные исторические свидетельства".
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Новости - Религия и мировоззрениеАлександр БородайФедерация еврейских общин РоссииВладимир МединскийСССР
 
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