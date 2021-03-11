https://ria.ru/20210311/moskva-1600706362.html

В Москве более десяти тысяч больных COVID-19 получили иммунную плазму

В Москве более десяти тысяч больных COVID-19 получили иммунную плазму

Более 10 тысяч пациентов стационаров Москвы с апреля 2020 года получили плазму крови с антителами к коронавирусу, сообщается на сайте мэра российской столицы. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T08:43

2021-03-11T08:43

2021-03-11T08:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 10 тысяч пациентов стационаров Москвы с апреля 2020 года получили плазму крови с антителами к коронавирусу, сообщается на сайте мэра российской столицы."Более 10 тысяч пациентов московских стационаров с диагнозом COVID-19 получили иммунную плазму крови", - говорится в сообщении.Отмечается, что донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые весят более 50 килограммов и уже переболели коронавирусом. Чтобы сдать плазму, должно пройти пять недель после появления первых симптомов коронавируса. Противопоказанием является наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов."С апреля прошлого года мы успешно применяем метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией. Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител", - приводятся на сайте слова главного внештатного специалиста-трансфузиолога депздрава Москвы Андрея Буланова.

https://ria.ru/20210306/obsledovaniya-1600176672.html

https://ria.ru/20210211/plazma-1596974279.html

москва

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