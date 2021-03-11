https://ria.ru/20210311/moor-1600814296.html

Моор: тюменские власти готовы к паводку и пожароопасному сезону

Моор: тюменские власти готовы к паводку и пожароопасному сезону

Власти Тюменской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону разработали и утвердили маршруты наземного и авиационного патрулирования, сообщил... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:27

2021-03-11T17:27

2021-03-11T17:27

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 11 мар - РИА Новости. Власти Тюменской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону разработали и утвердили маршруты наземного и авиационного патрулирования, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-совещании, посвященном предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году.Кроме того, в области готовится к работе система видеомониторинга лесных пожаров. На 2021 год в регионе запланировано приобретение 25 единиц пожарной техники и 148 единиц противопожарного оборудования. Для профилактики пожаров на границах лесов будут созданы более 2,5 тысяч километров минерализованных полос.Говоря о подготовке к весеннему половодью, Моор сообщил, что в регионе насчитываются 14 населенных пунктов, с которыми, независимо от интенсивности паводка, прерывается транспортное сообщение через низководные мосты. Там создаются запасы продовольствия и медикаментов. В период паводка в этих населенных пунктах организуются лодочные переправы, а автотранспорт будет передвигаться по объездным дорогам.Губернатор отметил, что план по реконструкции дамб в районе реки Ишим по большей части выполнен. Если уровень паводка будет таким же, как в 2020 году, то затоплений не произойдет.

https://ria.ru/20210305/vyplaty-1600049945.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор