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Тюменская область
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Моор: тюменские власти готовы к паводку и пожароопасному сезону
Моор: тюменские власти готовы к паводку и пожароопасному сезону
Власти Тюменской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону разработали и утвердили маршруты наземного и авиационного патрулирования, сообщил... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:27
2021-03-11T17:27
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 11 мар - РИА Новости. Власти Тюменской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону разработали и утвердили маршруты наземного и авиационного патрулирования, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-совещании, посвященном предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году.Кроме того, в области готовится к работе система видеомониторинга лесных пожаров. На 2021 год в регионе запланировано приобретение 25 единиц пожарной техники и 148 единиц противопожарного оборудования. Для профилактики пожаров на границах лесов будут созданы более 2,5 тысяч километров минерализованных полос.Говоря о подготовке к весеннему половодью, Моор сообщил, что в регионе насчитываются 14 населенных пунктов, с которыми, независимо от интенсивности паводка, прерывается транспортное сообщение через низководные мосты. Там создаются запасы продовольствия и медикаментов. В период паводка в этих населенных пунктах организуются лодочные переправы, а автотранспорт будет передвигаться по объездным дорогам.Губернатор отметил, что план по реконструкции дамб в районе реки Ишим по большей части выполнен. Если уровень паводка будет таким же, как в 2020 году, то затоплений не произойдет.
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александр моор

Моор: тюменские власти готовы к паводку и пожароопасному сезону

17:27 11.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 11 мар - РИА Новости. Власти Тюменской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону разработали и утвердили маршруты наземного и авиационного патрулирования, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-совещании, посвященном предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году.
Кроме того, в области готовится к работе система видеомониторинга лесных пожаров. На 2021 год в регионе запланировано приобретение 25 единиц пожарной техники и 148 единиц противопожарного оборудования. Для профилактики пожаров на границах лесов будут созданы более 2,5 тысяч километров минерализованных полос.
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Говоря о подготовке к весеннему половодью, Моор сообщил, что в регионе насчитываются 14 населенных пунктов, с которыми, независимо от интенсивности паводка, прерывается транспортное сообщение через низководные мосты. Там создаются запасы продовольствия и медикаментов. В период паводка в этих населенных пунктах организуются лодочные переправы, а автотранспорт будет передвигаться по объездным дорогам.
Губернатор отметил, что план по реконструкции дамб в районе реки Ишим по большей части выполнен. Если уровень паводка будет таким же, как в 2020 году, то затоплений не произойдет.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
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