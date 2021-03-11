https://ria.ru/20210311/modernizatsiya-1600714471.html
Мишустин поручил проработать идеи по модернизации инфекционной службы
Мишустин поручил проработать идеи по модернизации инфекционной службы
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Роспотребнадзору и Минфину до 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:05
2021-03-11T10:05
2021-03-11T10:07
министерство финансов рф (минфин россии)
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Роспотребнадзору и Минфину до 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы, сообщает пресс-служба кабмина."С учетом опыта пандемии Минздрав, Роспотребнадзор и Минфин должны до 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы", - говорится в сообщении.Отмечается, что конечный документ будет синхронизирован с региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения.
https://ria.ru/20201216/profilaktika-1589492107.html
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министерство финансов рф (минфин россии), здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество