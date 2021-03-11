Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210311/mks-1600769608.html
Экипаж МКС завершил ремонт модуля "Звезда"
Экипаж МКС завершил ремонт модуля "Звезда"
Российские космонавты завершили ремонт трещин в корпусе служебного модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:08
2021-03-11T14:15
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590042993_4:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_3a045179a1dab1a47f24db1e128b6043.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские космонавты завершили ремонт трещин в корпусе служебного модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия"."Экипаж Международной космической станции завершил ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда". В ближайшие дни Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле "Звезда" для проверки уровня атмосферы", - говорится в сообщении.Ранее из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, стало известно, что Рыжиков в промежуточной камере модуля "Звезда" нанес второй слой герметика на вторую трещину, находящуюся в районе трубопровода системы обеспечения теплового режима.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html
https://ria.ru/20210310/mks-1600596014.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590042993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd68ea096beb492ce0530b52e8f91f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Экипаж МКС завершил ремонт модуля "Звезда"

14:08 11.03.2021 (обновлено: 14:15 11.03.2021)
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские космонавты завершили ремонт трещин в корпусе служебного модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".
"Экипаж Международной космической станции завершил ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда". В ближайшие дни Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле "Звезда" для проверки уровня атмосферы", - говорится в сообщении.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 03:37Наука
НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
Ранее из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, стало известно, что Рыжиков в промежуточной камере модуля "Звезда" нанес второй слой герметика на вторую трещину, находящуюся в районе трубопровода системы обеспечения теплового режима.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 13:00Наука
"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
 
НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния