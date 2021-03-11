https://ria.ru/20210311/mks-1600769608.html

Экипаж МКС завершил ремонт модуля "Звезда"

Экипаж МКС завершил ремонт модуля "Звезда"

Российские космонавты завершили ремонт трещин в корпусе служебного модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:08

2021-03-11T14:08

2021-03-11T14:15

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские космонавты завершили ремонт трещин в корпусе служебного модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия"."Экипаж Международной космической станции завершил ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда". В ближайшие дни Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле "Звезда" для проверки уровня атмосферы", - говорится в сообщении.Ранее из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, стало известно, что Рыжиков в промежуточной камере модуля "Звезда" нанес второй слой герметика на вторую трещину, находящуюся в районе трубопровода системы обеспечения теплового режима.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html

https://ria.ru/20210310/mks-1600596014.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос