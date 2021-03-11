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Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской за нецензурную реплику во время... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:35
2021-03-11T12:35
2021-03-11T18:03
новости культуры
арина новосельская
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской за нецензурную реплику во время видесовещания.В четверг во время онлайн-встречи, посвященной реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение главы Минкульта. Она возмутилась из-за сбоев видеосвязи и нецензурно выругалась. Видео с совещания опубликовал телеканал "Крым 24"."Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое?" — сказал Аксенов на совещании.После этого министр извинилась перед коллегами, пояснив, что у нее "машина отключилась".Новосельская занимает пост главы Министерства культуры Крыма с 2014 года.
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новости культуры, арина новосельская, сергей аксенов (политик), общество