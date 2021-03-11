https://ria.ru/20210311/mchs-1600783374.html

Глава Тюменской области поддержал инициативу МЧС

Глава Тюменской области поддержал инициативу МЧС

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал инициативу МЧС России по лицензированию частных организаций с круглосуточным пребыванием граждан, сообщает РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:16

2021-03-11T15:16

2021-03-11T15:16

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал инициативу МЧС России по лицензированию частных организаций с круглосуточным пребыванием граждан, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Главной темой обсуждения стало соблюдение законности в сфере пожарной безопасности, в том числе на объектах с круглосуточным пребыванием граждан."Если законодательно решить вопрос, предприниматели и юридические лица, которые будут оказывать такие услуги, окажутся в более жестком правовом поле и под контролем, в том числе и надзорных органов", – заявил Моор.Он отметил, что регион уже разрабатывает комплекс мер по регулированию деятельности объектов с круглосуточным пребыванием людей и поддержке таких организаций. Так, меры поддержки смогут получить социально ориентированные организации, внесенные в реестр поставщиков социальных услуг, соблюдающие законодательство и все необходимые требования безопасности. Будут пересмотрены региональные нормативно-правовые акты.

https://ria.ru/20210304/stroyka-1599868577.html

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2021

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александр моор