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Глава Тюменской области поддержал инициативу МЧС
Глава Тюменской области поддержал инициативу МЧС
Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал инициативу МЧС России по лицензированию частных организаций с круглосуточным пребыванием граждан, сообщает РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:16
2021-03-11T15:16
2021-03-11T15:16
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал инициативу МЧС России по лицензированию частных организаций с круглосуточным пребыванием граждан, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Главной темой обсуждения стало соблюдение законности в сфере пожарной безопасности, в том числе на объектах с круглосуточным пребыванием граждан."Если законодательно решить вопрос, предприниматели и юридические лица, которые будут оказывать такие услуги, окажутся в более жестком правовом поле и под контролем, в том числе и надзорных органов", – заявил Моор.Он отметил, что регион уже разрабатывает комплекс мер по регулированию деятельности объектов с круглосуточным пребыванием людей и поддержке таких организаций. Так, меры поддержки смогут получить социально ориентированные организации, внесенные в реестр поставщиков социальных услуг, соблюдающие законодательство и все необходимые требования безопасности. Будут пересмотрены региональные нормативно-правовые акты.
https://ria.ru/20210304/stroyka-1599868577.html
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 11 мар - РИА Новости
. Губернатор Тюменской области Александр Моор
поддержал инициативу МЧС России по лицензированию частных организаций с круглосуточным пребыванием граждан, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
"В Тюменской области продолжается системная работа по выявлению частных пансионатов и других подобных заведений, а также контролю и надзору за их деятельностью, по организации их работы в правовом поле", - сказал губернатор области Александр Моор на оперативном совещании при управлении Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.
Главной темой обсуждения стало соблюдение законности в сфере пожарной безопасности, в том числе на объектах с круглосуточным пребыванием граждан.
"Если законодательно решить вопрос, предприниматели и юридические лица, которые будут оказывать такие услуги, окажутся в более жестком правовом поле и под контролем, в том числе и надзорных органов", – заявил Моор.
Он отметил, что регион уже разрабатывает комплекс мер по регулированию деятельности объектов с круглосуточным пребыванием людей и поддержке таких организаций. Так, меры поддержки смогут получить социально ориентированные организации, внесенные в реестр поставщиков социальных услуг, соблюдающие законодательство и все необходимые требования безопасности. Будут пересмотрены региональные нормативно-правовые акты.