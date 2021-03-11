https://ria.ru/20210311/maski-1600704561.html
Роскачество назвало самые эффективные защитные маски
Роскачество назвало самые эффективные защитные маски
Отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует полную защиту от вирусов, говорится в сообщении Роскачества. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T08:08
2021-03-11T08:08
2021-03-11T13:03
коронавирус covid-19
россия
роскачество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует полную защиту от вирусов, говорится в сообщении Роскачества.Организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) исследовала основные типы масок, представленных в розничной продаже, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2). Всего проверили 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять — в Китае.Лучший результат — у нетканевой маски с вирусной проницаемостью 56,2 процента, худший — у маски-респиратора KN95 FFP2 с клапаном, которая задерживает менее трех процентов вирусов.В процессе тестирования выяснилось, что не пропускают бактерии маски только четырех торговых марок, остальные пропускают один или несколько их типов. Роскачество уточнило, что исследования проводились с семью микроорганизмами, включая стафилококк: он по своей форме и образу действия напоминает аэрозольные капли, через которые распространяется COVID-19.Все исследованные маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат формальдегида, ацетона, метанола и других химических веществ, а также не вызывают раздражения кожи. Кроме того, в каждой категории масок, за исключением тканевых, были такие, которые показали высокий уровень и бактериальной, и вирусной фильтрации, а некоторые многоразовые нетканевые маски не уступают и одноразовым.Роскачество также заметило, что ни одна маска в совокупности не дает абсолютной защиты и не подходит для использования в "красных зонах" больниц, но может пригодиться в быту с соблюдением всех остальных мер профилактики. "Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заболеть другим людям", — подчеркнули эксперты.Медицинские маски чаще всего изготавливаются мелкозернистой сеткой из полипропиленовых нитей — мельтблауна и спанбонда, в нетканевых масках может использоваться неопрен, полиуретан и другие синтетические материалы, в тканевых масках — хлопок или бязь. Однако в целом низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые: ни одну из них авторы не рекомендовали использовать.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600678410.html
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коронавирус covid-19, россия, роскачество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует полную защиту от вирусов, говорится в сообщении Роскачества
.
Организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России)
исследовала основные типы масок, представленных в розничной продаже, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2). Всего проверили 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять — в Китае.
"Итог эксперимента: все маски пропускают вирусы, и ни одна не гарантирует стопроцентной защиты", — сообщили эксперты.
Лучший результат — у нетканевой маски с вирусной проницаемостью 56,2 процента, худший — у маски-респиратора KN95 FFP2 с клапаном, которая задерживает менее трех процентов вирусов.
В процессе тестирования выяснилось, что не пропускают бактерии маски только четырех торговых марок, остальные пропускают один или несколько их типов. Роскачество уточнило, что исследования проводились с семью микроорганизмами, включая стафилококк: он по своей форме и образу действия напоминает аэрозольные капли, через которые распространяется COVID-19.
Все исследованные маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат формальдегида, ацетона, метанола и других химических веществ, а также не вызывают раздражения кожи. Кроме того, в каждой категории масок, за исключением тканевых, были такие, которые показали высокий уровень и бактериальной, и вирусной фильтрации, а некоторые многоразовые нетканевые маски не уступают и одноразовым.
Роскачество также заметило, что ни одна маска в совокупности не дает абсолютной защиты и не подходит для использования в "красных зонах" больниц, но может пригодиться в быту с соблюдением всех остальных мер профилактики.
"Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заболеть другим людям", — подчеркнули эксперты.
Медицинские маски чаще всего изготавливаются мелкозернистой сеткой из полипропиленовых нитей — мельтблауна и спанбонда, в нетканевых масках может использоваться неопрен, полиуретан и другие синтетические материалы, в тканевых масках — хлопок или бязь.
Однако в целом низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые: ни одну из них авторы не рекомендовали использовать.