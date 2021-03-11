https://ria.ru/20210311/mars-1600735363.html

Ровер Perseverance записал звуки своего лазера на Марсе

Ровер Perseverance записал звуки своего лазера на Марсе

Марсоход Perseverance впервые записал звуки своего лазера на Красной планете, сообщается в пресс-релизе НАСА. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:00

2021-03-11T12:00

2021-03-11T12:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Марсоход Perseverance впервые записал звуки своего лазера на Красной планете, сообщается в пресс-релизе НАСА.Ранее сообщалось, что ровер совершил первую тестовую поездку по планете.Первые записи установленного на марсоходе инструмента SuperCam прибыли на Землю. "Данные с инструмента поступили в операционный центр французского космического агентства в Тулузе, они включают первые аудиозаписи звука лазера на другой планете", - сообщается в пресс-релизе.Миссия опубликовала три аудиофайла, первый из которых были записан всего через 18 часов после посадки. На записях сильно слышен ветер, особенно на второй 20-секундной записи, которая была сделана на четвертые марсианские сутки (22 февраля). На третьем файле, записанном на 12 марсианские сутки (2 марта), слышны щелчки лазера, направленного на скалу на расстоянии примерно в 3 метра. Некоторые удары лазера чуть более громкие, что дает информацию о физической структуре разных целей, например, об относительной твердости.Новейший марсоход НАСА Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс. Аппарат уже передал на Землю не только снимки Красной планеты, но и видео, записанное в ходе его посадки.

https://ria.ru/20210224/mars-1598776771.html

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