Ровер Perseverance записал звуки своего лазера на Марсе
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Марсоход Perseverance впервые записал звуки своего лазера на Красной планете, сообщается в пресс-релизе НАСА.
Ранее сообщалось, что ровер совершил первую тестовую поездку по планете.
Did you know? Some sounds that we’re used to on Earth, like whistles, bells or bird songs, would be almost inaudible on Mars.— NASA (@NASA) March 10, 2021
Learn more in the “Sounds of Mars” episode of our Curious Universe podcast.
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Миссия опубликовала три аудиофайла, первый из которых были записан всего через 18 часов после посадки. На записях сильно слышен ветер, особенно на второй 20-секундной записи, которая была сделана на четвертые марсианские сутки (22 февраля). На третьем файле, записанном на 12 марсианские сутки (2 марта), слышны щелчки лазера, направленного на скалу на расстоянии примерно в 3 метра. Некоторые удары лазера чуть более громкие, что дает информацию о физической структуре разных целей, например, об относительной твердости.
Новейший марсоход НАСА Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс. Аппарат уже передал на Землю не только снимки Красной планеты, но и видео, записанное в ходе его посадки.
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