https://ria.ru/20210311/likhachev-1600729111.html

Алексей Лихачев: влияние пандемии на проект АЭС "Аккую" свели к минимуму

Алексей Лихачев: влияние пандемии на проект АЭС "Аккую" свели к минимуму

Проект АЭС "Аккую", сооружаемой Росатомом в провинции Мерсин на юге Турции, пережил "коронавирусный" год без потрясений – проектной компании удалось... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:00

2021-03-11T13:00

2021-03-11T13:03

аэс "аккую"

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

турция

интервью

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Проект АЭС "Аккую", сооружаемой Росатомом в провинции Мерсин на юге Турции, пережил "коронавирусный" год без потрясений – проектной компании удалось минимизировать воздействие пандемии на ход строительства. Масштабные работы продолжаются на первом и втором энергоблоках, а 10 марта состоялась закладка фундамента третьего энергоблока, в которой в режиме видеоконференции приняли участие президенты России и Турции. О ходе строительства АЭС "Аккую" в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.– Алексей Евгеньевич, что в ходе строительства АЭС "Аккую" уже сделано на первом и втором блоках? – Оценивая прогресс работ на наших проектах, мы стараемся оперировать в первую очередь пройденными конкретными вехами. К таким вехам относятся, в частности, производство, поставка и монтаж оборудования, начало и завершение строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений на площадке, получение разрешительных документов. Если говорить в таком ключе о статусе работ на площадке АЭС "Аккую", то на первом энергоблоке сейчас развернуты максимально масштабные работы. Уже сформированы фундаментные плиты реакторного отделения и машинного зала, установлена в проектное положение "ловушка расплава", выполнена установка второго яруса внутренней защитной оболочки реакторного здания. В сентябре прошлого года на площадку был доставлен комплект из четырех парогенераторов, а в ноябре – корпус реактора для первого блока.В проектное положение установлены опорная и упорная ферма реакторной установки, входящие в состав оборудования шахты реактора. Отмечу, что благодаря тщательной проработке технологии и проведению подготовительных работ упорная ферма корпуса реактора после монтажа фермы-консоли была установлена в рекордный срок – на 30 дней раньше среднего показателя на аналогичных объектах в России и за рубежом.Что касается второго энергоблока, на нем уже завершено бетонирование фундаментных плит реакторного здания и здания турбины. В ноябре в реакторном здании в проектное положение установлен первый ярус внутренней защитной оболочки, а также корпус устройства локализации расплава активной зоны. В конце декабря на площадку прибыли элементы оборудования шахты реактора, и в начале февраля уже этого года выполнена установка фермы-консоли. Сейчас выполняются работы по устройству перекрытия гермозоны и возведению шахты реактора. В турбинном отделении ведется армирование стен и колонн.Параллельно продолжается строительство морских гидротехнических сооружений.– Какие основные работы на блоках №1 и №2 предстоят в этом году?– В 2021 году нам предстоит выполнить ряд ключевых монтажных операций в здании реактора блока №1: установить на штатное место корпус реактора, корпуса главных циркуляционных насосов и парогенераторы – все оборудование находится на площадке и ожидает монтажа.Кроме того, в наши планы входит монтаж компенсатора давления, баков системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и полярного крана, купола внутренней защитной оболочки, а также сварка главного циркуляционного трубопровода. На блоке №2 мы планируем выполнить монтаж второго и третьего ярусов внутренней защитной оболочки, забетонировать перекрытия установки главного циркуляционного насосного агрегата.– Какова сейчас эпидемиологическая ситуация на площадке АЭС "Аккую"? Планируется ли вакцинировать строителей станции, или вакцинация уже идет?– Одним из наших достижений на проекте в 2020 году стал тот факт, что в период жестких карантинных ограничений мы сумели организовать работы таким образом, чтобы минимизировать воздействие пандемии на ход строительства и свести к минимуму случаи заболевания COVID-19 среди работников проекта.С первых дней появления инфекции в Турции в нашей компании АО АККУЮ НУКЛЕАР создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, который работает в круглосуточном режиме. Его сотрудники ведут регулярный мониторинг ситуации на строительной площадке и оперативно реагируют на все обращения. Штаб принимает своевременные решения с учетом эпидемиологической обстановки, контролирует их выполнение сотрудниками АККУЮ НУКЛЕАР и подрядных организаций для защиты здоровья граждан, обеспечения безопасной и непрерывной работы проекта.Вопрос вакцинации сотрудников площадки АЭС "Аккую" решается в настоящий момент. На данном этапе выполняются мероприятия по приобретению и организации доставки вакцины на площадку, закупаются холодильные камеры для ее хранения.– Турция – страна-новичок в атомной отрасли. Как здесь выстроена работа с общественностью, информирование населения?– Мы ведем постоянный диалог с населением региона строительства и считаем такой диалог значимым компонентом успеха всего проекта. Наряду с безопасностью технологий, общественная поддержка – одна из важнейших основ развития атомной отрасли, ее предприятий.В городе Мерсин еще в 2012 году начал свою работу Центр общественной информации АЭС "Аккую". Со дня открытия в мероприятиях Центра приняли участие в общей сложности порядка 100 тысяч человек, среди них – дети, школьники, студенты, представители власти, СМИ, туристы и многие другие.Начиная с прошлого года, мы были вынуждены делать поправку на ограничения, введенные в Турции в связи с пандемией коронавируса. К примеру, был запущен онлайн проект "Спрашивали? Отвечаем", в рамках которого в интерактивном аудио- и видеоформате широкой аудитории даются ответы на самые распространенные вопросы об атомной энергетике, с успехом прошла глобальная онлайн-викторина Росатома в рамках Всемирного дня науки, в которой турецкие школьники и студенты принимали активное участие. В этом году, в феврале прошел образовательный семинар для СМИ Мерсина, в рамках которого выступили спикеры АККУЮ НУКЛЕАР, госкорпорации "Росатом", а также турецкие эксперты. В семинаре приняли участие более 30 представителей СМИ провинции. В нашей коммуникационной работе мы руководствуемся твердым убеждением, что причиной многих предрассудков и опасений в отношении атомной энергетики, в частности, АЭС является дефицит информации. Наша задача – восполнить этот дефицит.В России самый высокий уровень общественной поддержки атомной энергетики традиционно отмечается в "атомных" городах, в регионах расположения АЭС, именно потому, что их жители лучше и больше остальных осведомлены о современных технологиях атомной генерации, знают о них не понаслышке, не из газет, но непосредственно работают с ними каждый день. Или сами они, или их родственники работают на АЭС. Эти люди опираются на собственное образование, знания и практику работы в отрасли или на смежных предприятиях, и они твердо знают, что у них есть все основания для такой уверенности – в своих предприятиях, современных технологиях, и собственном будущем.В Турции, особенно здесь, в регионе, где строится первая АЭС в стране, мы продолжаем нашу работу, информируя население как о ходе реализации самого проекта, так и о современных технологиях атомной отрасли в целом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/akkuyu-1600642029.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/akkuyu-1585018284.html

https://ria.ru/20210204/turtsiya-1595987769.html

https://ria.ru/20201229/rosatom-1591422782.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэс "аккую", алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турция, интервью