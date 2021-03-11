https://ria.ru/20210311/lekarstvennaya-bezopasnost-1600776424.html

Онлайн круглый стол о национальной лекарственной безопасности

Онлайн круглый стол о национальной лекарственной безопасности

12 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Национальная лекарственная безопасность как приоритет здравоохранения нового времени".

2021-03-11T14:37

2021-03-11T14:37

2021-03-11T14:37

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Валентина КОСЕНКО;- председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр ПЕТРОВ;- директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения Российской Федерации Филипп РОМАНОВ;- и.о. директора ФКУ "Федеральный центр планирования организации лекарственного обеспечения граждан" Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена МАКСИМКИНА;- директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья МОКРЫШЕВА;- президент Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов "Всероссийское общество гемофилии" Юрий ЖУЛЕВ;- заместитель директора по образовательной деятельности ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр ПЕТРОВСКИЙ.Лекарственная безопасность является одним из приоритетных направлений современной системы здравоохранения. Эта область охватывает широкий спектр вопросов, включая доступность, надежность, бесперебойность поставок лекарственных препаратов для всех категорий пациентов, особенно в условиях пандемии. С этой целью Государственная Дума совместно с Советом Федерации и Правительством РФ начинает работу над формированием государственной системы лекарственной безопасности в особые периоды, что будет способствовать решению вопроса качественного лекарственного обеспечения в России.В ходе мероприятия эксперты обсудят вопросы доступности лекарственных препаратов и перспективы развития национальной системы лекарственного обеспечения.Какие из доказавших свою эффективность антикризисных регуляторных решений необходимо сохранить и распространить на повседневную практику? Какие подходы и механизмы могут обеспечить для всех категорий пациентов доступ к препаратам прорывной терапии вне зависимости от внешних вызовов? Какие инновационные финансовые модели могут перезапустить систему лекарственного обеспечения с целью повышения ее эффективности и пациентоориентированности? Каким видится курс развития национальной системы лекарственного обеспечения ключевым участникам отрасли? Как обеспечить национальную лекарственную безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций?Организаторы мероприятия - Проект Фонда Росконгресс "Здоровое общество" и Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент".Трансляция - на сайте МИА "Россия сегодня", в социальных сетях и на YouTube-каналах Фонда "Росконгресс" и Фонда "Контент".Мероприятие пройдет при поддержке ООО "Бристол-Майерс Сквибб" и АО "Санофи Россия".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы