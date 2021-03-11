https://ria.ru/20210311/lekarstva-1600772417.html

Идея онлайн-продажи рецептурных лекарств проходит согласование в кабмине

Идея онлайн-продажи рецептурных лекарств проходит согласование в кабмине

Идея онлайн-продажи лекарств предложена ИТ-отраслью, в числе других мер поддержки индустрии она проходит согласование в правительстве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:19

2021-03-11T14:19

2021-03-11T14:19

дмитрий чернышенко

максим паршин

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Идея онлайн-продажи лекарств предложена ИТ-отраслью, в числе других мер поддержки индустрии она проходит согласование в правительстве, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее в четверг газета "Ведомости" написала, то Минцифры РФ предлагает к июлю 2021 года разработать проект постановления правительства, которое разрешит дистанционную продажу рецептурных лекарств. Об этом говорится в плане развития отрасли информационных технологий в России, подготовленном министерством, пишет газета."Минцифры направили проработанный с отраслевыми экспертами второй пакет мер в правительство. Сейчас он проходит процедуры согласований. В ближайшее время будет представлен и утверждён", - добавил Чернышенко.Замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил РИА Новости, что инициатива была предложена отраслью. "Она (эта мера - ред.) важна, поскольку даст возможность приобрести такие товары высшего приоритета как лекарства быстро и не выходя из дома. При этом безопасность и ответственность агрегаторов являются нашими безусловными приоритетами", - сказал Паршин.Директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Роман Комаров сказал, что всецело поддерживает инициативу Минцифры о законодательном закреплении возможности онлайн-покупки рецептурных препаратов."Зачастую возможность быстро и без нужды выходить из дома получить лекарства жизненно необходима. При грамотной реализации: введении системы электронных рецептов и доступа к ней всех аптек, а также обеспечения должных мер безопасности, это должно очень помочь пациентам", - сказал Комаров.

https://ria.ru/20210126/lekarstva-1594602160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, максим паршин, здоровье - общество, общество