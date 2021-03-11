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Идея онлайн-продажи рецептурных лекарств проходит согласование в кабмине
Идея онлайн-продажи рецептурных лекарств проходит согласование в кабмине
Идея онлайн-продажи лекарств предложена ИТ-отраслью, в числе других мер поддержки индустрии она проходит согласование в правительстве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:19
2021-03-11T14:19
дмитрий чернышенко
максим паршин
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Идея онлайн-продажи лекарств предложена ИТ-отраслью, в числе других мер поддержки индустрии она проходит согласование в правительстве, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее в четверг газета "Ведомости" написала, то Минцифры РФ предлагает к июлю 2021 года разработать проект постановления правительства, которое разрешит дистанционную продажу рецептурных лекарств. Об этом говорится в плане развития отрасли информационных технологий в России, подготовленном министерством, пишет газета."Минцифры направили проработанный с отраслевыми экспертами второй пакет мер в правительство. Сейчас он проходит процедуры согласований. В ближайшее время будет представлен и утверждён", - добавил Чернышенко.Замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил РИА Новости, что инициатива была предложена отраслью. "Она (эта мера - ред.) важна, поскольку даст возможность приобрести такие товары высшего приоритета как лекарства быстро и не выходя из дома. При этом безопасность и ответственность агрегаторов являются нашими безусловными приоритетами", - сказал Паршин.Директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Роман Комаров сказал, что всецело поддерживает инициативу Минцифры о законодательном закреплении возможности онлайн-покупки рецептурных препаратов."Зачастую возможность быстро и без нужды выходить из дома получить лекарства жизненно необходима. При грамотной реализации: введении системы электронных рецептов и доступа к ней всех аптек, а также обеспечения должных мер безопасности, это должно очень помочь пациентам", - сказал Комаров.
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дмитрий чернышенко, максим паршин, здоровье - общество, общество

Идея онлайн-продажи рецептурных лекарств проходит согласование в кабмине

14:19 11.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Идея онлайн-продажи лекарств предложена ИТ-отраслью, в числе других мер поддержки индустрии она проходит согласование в правительстве, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее в четверг газета "Ведомости" написала, то Минцифры РФ предлагает к июлю 2021 года разработать проект постановления правительства, которое разрешит дистанционную продажу рецептурных лекарств. Об этом говорится в плане развития отрасли информационных технологий в России, подготовленном министерством, пишет газета.
"Такая мера действительно была предложена отраслью. В период пандемии особенно остро встал вопрос, связанный с необходимостью законодательного закрепления дистанционной продажи и доставки рецептурных лекарств", - сказал Чернышенко, слова которого передала пресс-служба вице-премьера.
"Минцифры направили проработанный с отраслевыми экспертами второй пакет мер в правительство. Сейчас он проходит процедуры согласований. В ближайшее время будет представлен и утверждён", - добавил Чернышенко.
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Замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил РИА Новости, что инициатива была предложена отраслью. "Она (эта мера - ред.) важна, поскольку даст возможность приобрести такие товары высшего приоритета как лекарства быстро и не выходя из дома. При этом безопасность и ответственность агрегаторов являются нашими безусловными приоритетами", - сказал Паршин.
Директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Роман Комаров сказал, что всецело поддерживает инициативу Минцифры о законодательном закреплении возможности онлайн-покупки рецептурных препаратов.
"Зачастую возможность быстро и без нужды выходить из дома получить лекарства жизненно необходима. При грамотной реализации: введении системы электронных рецептов и доступа к ней всех аптек, а также обеспечения должных мер безопасности, это должно очень помочь пациентам", - сказал Комаров.
 
Дмитрий ЧернышенкоМаксим ПаршинЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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