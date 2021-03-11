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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210311/kurs-1600768417.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 20 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,02 копейки - до 87,7585 рубля, курс доллара - на 53,97 копейки, до 73,4996 рубля,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:59
2021-03-11T13:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,02 копейки - до 87,7585 рубля, курс доллара - на 53,97 копейки, до 73,4996 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 38,7 копейки, составив 79,9161 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 20 копеек

13:59 11.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,02 копейки - до 87,7585 рубля, курс доллара - на 53,97 копейки, до 73,4996 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 38,7 копейки, составив 79,9161 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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