https://ria.ru/20210311/kurily-1600785954.html

В Госдуме прокомментировали слова японского политолога о Южных Курилах

В Госдуме прокомментировали слова японского политолога о Южных Курилах

Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал идею японского политолога блокировать Южные Курилы для... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:30

2021-03-11T15:30

2021-03-11T18:35

россия

дмитрий новиков

москва

япония

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал идею японского политолога блокировать Южные Курилы для решения "территориального вопроса" с Россией.По словам Новикова, подобные заявления создают впечатление, что в "японском политикуме" в очередной раз появилось стремление обострения так называемой проблемы "северных территорий". Парламентарий указал, что такие настроения периодически возникают, однако Москва давно обозначила свое отношение к ним."Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории", — объяснил депутат в комментарии RT.Ранее бывший японский дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan заявил о необходимости демонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России для решения "территориального вопроса". При этом, по его мнению, Токио пока не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда "национальная мощь" России "снизится, как в 1990-е годы".Россия неоднократно подчеркивала, что у Японии нет оснований протестовать против военных учений, которые Москва проводит на собственной территории.Две страны не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210311/kurily-1600726213.html

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россия, дмитрий новиков, москва, япония, токио