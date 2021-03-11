В Госдуме прокомментировали слова японского политолога о Южных Курилах
15:30 11.03.2021 (обновлено: 18:35 11.03.2021)
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал идею японского политолога блокировать Южные Курилы для решения "территориального вопроса" с Россией.
По словам Новикова, подобные заявления создают впечатление, что в "японском политикуме" в очередной раз появилось стремление обострения так называемой проблемы "северных территорий". Парламентарий указал, что такие настроения периодически возникают, однако Москва давно обозначила свое отношение к ним.
"Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории", — объяснил депутат в комментарии RT.
Ранее бывший японский дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan заявил о необходимости демонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России для решения "территориального вопроса". При этом, по его мнению, Токио пока не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда "национальная мощь" России "снизится, как в 1990-е годы".
Россия неоднократно подчеркивала, что у Японии нет оснований протестовать против военных учений, которые Москва проводит на собственной территории.
Две страны не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.