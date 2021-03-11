https://ria.ru/20210311/kriminal-1600716892.html

Африканец пытался провезти в Россию сограждан с поддельными документами

Африканец пытался провезти в Россию сограждан с поддельными документами

Гражданин одной из африканских стран задержан в московском международном аэропорту Внуково при попытке дать взятку пограничнику и провести через контроль... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:25

2021-03-11T10:25

2021-03-11T15:05

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гражданин одной из африканских стран задержан в московском международном аэропорту Внуково при попытке дать взятку пограничнику и провести через контроль пятерых соотечественников с поддельными документами, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России."При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что таким образом иностранец рассчитывал устроить беспрепятственное прохождение всех видов контроля пятью соотечественниками, которые следовали транзитом через Россию с поддельными документами."В отношении организатора противоправной деятельности... возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК России (дача взятки должностному лицу). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции.Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, арестованный - гражданин Египта.

https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html

https://ria.ru/20210223/sbyt-1598669174.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия