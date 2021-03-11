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Африканец пытался провезти в Россию сограждан с поддельными документами
Африканец пытался провезти в Россию сограждан с поддельными документами
Гражданин одной из африканских стран задержан в московском международном аэропорту Внуково при попытке дать взятку пограничнику и провести через контроль... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:25
2021-03-11T15:05
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гражданин одной из африканских стран задержан в московском международном аэропорту Внуково при попытке дать взятку пограничнику и провести через контроль пятерых соотечественников с поддельными документами, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России."При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что таким образом иностранец рассчитывал устроить беспрепятственное прохождение всех видов контроля пятью соотечественниками, которые следовали транзитом через Россию с поддельными документами."В отношении организатора противоправной деятельности... возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК России (дача взятки должностному лицу). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции.Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, арестованный - гражданин Египта.
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Африканец пытался провезти в Россию сограждан с поддельными документами

10:25 11.03.2021 (обновлено: 15:05 11.03.2021)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПопытка дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково. Кадр видео
Попытка дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гражданин одной из африканских стран задержан в московском международном аэропорту Внуково при попытке дать взятку пограничнику и провести через контроль пятерых соотечественников с поддельными документами, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что таким образом иностранец рассчитывал устроить беспрепятственное прохождение всех видов контроля пятью соотечественниками, которые следовали транзитом через Россию с поддельными документами.
"В отношении организатора противоправной деятельности... возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК России (дача взятки должностному лицу). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, арестованный - гражданин Египта.
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