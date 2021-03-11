https://ria.ru/20210311/kriminal-1600716892.html
Африканец пытался провезти в Россию сограждан с поддельными документами
Африканец пытался провезти в Россию сограждан с поддельными документами
Гражданин одной из африканских стран задержан в московском международном аэропорту Внуково при попытке дать взятку пограничнику и провести через контроль... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:25
2021-03-11T10:25
2021-03-11T15:05
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600716419_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_aa4cb7c353cb6db52125107f3e3992a2.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гражданин одной из африканских стран задержан в московском международном аэропорту Внуково при попытке дать взятку пограничнику и провести через контроль пятерых соотечественников с поддельными документами, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России."При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что таким образом иностранец рассчитывал устроить беспрепятственное прохождение всех видов контроля пятью соотечественниками, которые следовали транзитом через Россию с поддельными документами."В отношении организатора противоправной деятельности... возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК России (дача взятки должностному лицу). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции.Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, арестованный - гражданин Египта.
https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html
https://ria.ru/20210223/sbyt-1598669174.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600716419_269:0:1253:738_1920x0_80_0_0_92fc2871694b0f2bb39e892aac6f2236.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Гражданин одной из африканских стран задержан в московском международном аэропорту Внуково при попытке дать взятку пограничнику и провести через контроль пятерых соотечественников с поддельными документами, сообщили в Центре общественных связей ФСБ
России.
"При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом иностранец рассчитывал устроить беспрепятственное прохождение всех видов контроля пятью соотечественниками, которые следовали транзитом через Россию с поддельными документами.
"В отношении организатора противоправной деятельности... возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК России (дача взятки должностному лицу). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, арестованный - гражданин Египта.