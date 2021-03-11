https://ria.ru/20210311/kreditka-1600697800.html

Специалист научила, как получить доход с кредитки

Специалист научила, как получить доход с кредитки

Получить доход с кредитной карты довольно сложно – определенную выгоду можно получить за счет предлагаемых банками кешбэков и баллов. Если вы не выходите за... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T02:17

2021-03-11T02:17

2021-03-11T02:17

синергия

доходы

экономика

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Получить доход с кредитной карты довольно сложно – определенную выгоду можно получить за счет предлагаемых банками кешбэков и баллов. Если вы не выходите за пределы льготного периода, то получаете и беспроцентный кредит, и суммы, возвращающиеся вам по программам лояльности. Но эта выгода не так уж значительна, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела Университета "Синергия" Екатерина Исаева.Однако любая кредитная карта с грейс-периодом имеет в своей основе обычный кредит, который базируется на трех основных принципах - срочности, платности, возвратности. Кредит по определению не может быть бесплатным – кто дает в долг, должен и зарабатывать на этомПонять механизм работы кредитного карточного продукта можно лишь при серьёзной финансовой подкованности и развитых навыках самоорганизации – как при изучении кредитных условий по договору, так и в процессе выплат. "Это "интеллектуальная выгода" от вложения в свое образование и повышение финансовой грамотности, но говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно", - резюмирует Исаева.

https://ria.ru/20210310/dolg-1600544705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синергия, доходы, экономика