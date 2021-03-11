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Специалист научила, как получить доход с кредитки
Специалист научила, как получить доход с кредитки
Получить доход с кредитной карты довольно сложно – определенную выгоду можно получить за счет предлагаемых банками кешбэков и баллов. Если вы не выходите за... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T02:17
2021-03-11T02:17
синергия
доходы
экономика
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Получить доход с кредитной карты довольно сложно – определенную выгоду можно получить за счет предлагаемых банками кешбэков и баллов. Если вы не выходите за пределы льготного периода, то получаете и беспроцентный кредит, и суммы, возвращающиеся вам по программам лояльности. Но эта выгода не так уж значительна, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела Университета "Синергия" Екатерина Исаева.Однако любая кредитная карта с грейс-периодом имеет в своей основе обычный кредит, который базируется на трех основных принципах - срочности, платности, возвратности. Кредит по определению не может быть бесплатным – кто дает в долг, должен и зарабатывать на этомПонять механизм работы кредитного карточного продукта можно лишь при серьёзной финансовой подкованности и развитых навыках самоорганизации – как при изучении кредитных условий по договору, так и в процессе выплат. "Это "интеллектуальная выгода" от вложения в свое образование и повышение финансовой грамотности, но говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно", - резюмирует Исаева.
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синергия, доходы, экономика

Специалист научила, как получить доход с кредитки

02:17 11.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Получить доход с кредитной карты довольно сложно – определенную выгоду можно получить за счет предлагаемых банками кешбэков и баллов. Если вы не выходите за пределы льготного периода, то получаете и беспроцентный кредит, и суммы, возвращающиеся вам по программам лояльности. Но эта выгода не так уж значительна, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела Университета "Синергия" Екатерина Исаева.
"Несомненно, заемщик имеет возможность приобрести товары или услуги сегодня и пользоваться ими, а не копить на их приобретение. То есть, такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора", - говорит она.
Однако любая кредитная карта с грейс-периодом имеет в своей основе обычный кредит, который базируется на трех основных принципах - срочности, платности, возвратности. Кредит по определению не может быть бесплатным – кто дает в долг, должен и зарабатывать на этом
Понять механизм работы кредитного карточного продукта можно лишь при серьёзной финансовой подкованности и развитых навыках самоорганизации – как при изучении кредитных условий по договору, так и в процессе выплат. "Это "интеллектуальная выгода" от вложения в свое образование и повышение финансовой грамотности, но говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно", - резюмирует Исаева.
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 02:17
Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
 
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