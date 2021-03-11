https://ria.ru/20210311/kreditka-1600697800.html
Специалист научила, как получить доход с кредитки
Специалист научила, как получить доход с кредитки
Получить доход с кредитной карты довольно сложно – определенную выгоду можно получить за счет предлагаемых банками кешбэков и баллов. Если вы не выходите за... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T02:17
2021-03-11T02:17
2021-03-11T02:17
синергия
доходы
экономика
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Получить доход с кредитной карты довольно сложно – определенную выгоду можно получить за счет предлагаемых банками кешбэков и баллов. Если вы не выходите за пределы льготного периода, то получаете и беспроцентный кредит, и суммы, возвращающиеся вам по программам лояльности. Но эта выгода не так уж значительна, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела Университета "Синергия" Екатерина Исаева.Однако любая кредитная карта с грейс-периодом имеет в своей основе обычный кредит, который базируется на трех основных принципах - срочности, платности, возвратности. Кредит по определению не может быть бесплатным – кто дает в долг, должен и зарабатывать на этомПонять механизм работы кредитного карточного продукта можно лишь при серьёзной финансовой подкованности и развитых навыках самоорганизации – как при изучении кредитных условий по договору, так и в процессе выплат. "Это "интеллектуальная выгода" от вложения в свое образование и повышение финансовой грамотности, но говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно", - резюмирует Исаева.
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синергия, доходы, экономика
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости.
Получить доход с кредитной карты довольно сложно – определенную выгоду можно получить за счет предлагаемых банками кешбэков и баллов. Если вы не выходите за пределы льготного периода, то получаете и беспроцентный кредит, и суммы, возвращающиеся вам по программам лояльности. Но эта выгода не так уж значительна, рассказала агентству "Прайм"
доцент кафедры банковского дела Университета "Синергия
" Екатерина Исаева.
"Несомненно, заемщик имеет возможность приобрести товары или услуги сегодня и пользоваться ими, а не копить на их приобретение. То есть, такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора", - говорит она.
Однако любая кредитная карта с грейс-периодом имеет в своей основе обычный кредит, который базируется на трех основных принципах - срочности, платности, возвратности. Кредит по определению не может быть бесплатным – кто дает в долг, должен и зарабатывать на этом
Понять механизм работы кредитного карточного продукта можно лишь при серьёзной финансовой подкованности и развитых навыках самоорганизации – как при изучении кредитных условий по договору, так и в процессе выплат. "Это "интеллектуальная выгода" от вложения в свое образование и повышение финансовой грамотности, но говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно", - резюмирует Исаева.