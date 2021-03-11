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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600797857.html
За сутки в 14 округах МО не выявлено ни одного случая заражения COVID-19
За сутки в 14 округах МО не выявлено ни одного случая заражения COVID-19
За последние сутки в 14 городских округах Московской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:25
2021-03-11T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. За последние сутки в 14 городских округах Московской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный оперштаб.Ни одного случая коронавируса за минувшие 24 часа не зафиксировали в Звездном Городке, Жуковском, Бронницах, Черноголовке, Кашире, Клину, Власихе, Можайском, Молодежном, Рузском городском округе, Протвине, Шаховской, Краснознаменске и Электрогорске. Кроме того, нет новых пациентов в Красноармейске и Ивантеевке, входящих в городской округ Пушкинский, а также в Рошале в городском округе Шатура.Всего в Подмосковье за последние сутки выявили 358 новых случаев инфекции.Медики работают с новыми пациентами в Химках (36), Сергиево-Посадском округе (30), Красногорске (30), Королеве (16), Балашихе (15) и Подольске (13). Четыре человека подхватили инфекцию в Долгопрудном, по три новых случая зарегистрировано в Воскресенске, Павловском Посаде, Чехове, Пущине, Лосино-Петровском и Коломне. Два случая заражения пришлись на Волоколамск, Котельники, Лобню, Луховицы, Серебряные Пруды, Фрязино, Электросталь, Талдом, Лотошино и Богородское. Также по одному случаю выявили в Дубне, Егорьевске, Лыткарине, Солнечногорске, Дзержинском, Зарайске, Шатуре и Ступине.Всего в Московской области за время пандемии зарегистрировано 220 778 случаев заражения коронавирусом.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

За сутки в 14 округах МО не выявлено ни одного случая заражения COVID-19

16:25 11.03.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗабор биоматериала у пациентки для тестирования на коронавирус в городской поликлинике
Забор биоматериала у пациентки для тестирования на коронавирус в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. За последние сутки в 14 городских округах Московской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный оперштаб.
Ни одного случая коронавируса за минувшие 24 часа не зафиксировали в Звездном Городке, Жуковском, Бронницах, Черноголовке, Кашире, Клину, Власихе, Можайском, Молодежном, Рузском городском округе, Протвине, Шаховской, Краснознаменске и Электрогорске. Кроме того, нет новых пациентов в Красноармейске и Ивантеевке, входящих в городской округ Пушкинский, а также в Рошале в городском округе Шатура.
Всего в Подмосковье за последние сутки выявили 358 новых случаев инфекции.
Медики работают с новыми пациентами в Химках (36), Сергиево-Посадском округе (30), Красногорске (30), Королеве (16), Балашихе (15) и Подольске (13). Четыре человека подхватили инфекцию в Долгопрудном, по три новых случая зарегистрировано в Воскресенске, Павловском Посаде, Чехове, Пущине, Лосино-Петровском и Коломне. Два случая заражения пришлись на Волоколамск, Котельники, Лобню, Луховицы, Серебряные Пруды, Фрязино, Электросталь, Талдом, Лотошино и Богородское. Также по одному случаю выявили в Дубне, Егорьевске, Лыткарине, Солнечногорске, Дзержинском, Зарайске, Шатуре и Ступине.
Всего в Московской области за время пандемии зарегистрировано 220 778 случаев заражения коронавирусом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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