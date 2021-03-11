https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600797857.html

За сутки в 14 округах МО не выявлено ни одного случая заражения COVID-19

За сутки в 14 округах МО не выявлено ни одного случая заражения COVID-19

За последние сутки в 14 городских округах Московской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:25

2021-03-11T16:25

2021-03-11T16:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. За последние сутки в 14 городских округах Московской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный оперштаб.Ни одного случая коронавируса за минувшие 24 часа не зафиксировали в Звездном Городке, Жуковском, Бронницах, Черноголовке, Кашире, Клину, Власихе, Можайском, Молодежном, Рузском городском округе, Протвине, Шаховской, Краснознаменске и Электрогорске. Кроме того, нет новых пациентов в Красноармейске и Ивантеевке, входящих в городской округ Пушкинский, а также в Рошале в городском округе Шатура.Всего в Подмосковье за последние сутки выявили 358 новых случаев инфекции.Медики работают с новыми пациентами в Химках (36), Сергиево-Посадском округе (30), Красногорске (30), Королеве (16), Балашихе (15) и Подольске (13). Четыре человека подхватили инфекцию в Долгопрудном, по три новых случая зарегистрировано в Воскресенске, Павловском Посаде, Чехове, Пущине, Лосино-Петровском и Коломне. Два случая заражения пришлись на Волоколамск, Котельники, Лобню, Луховицы, Серебряные Пруды, Фрязино, Электросталь, Талдом, Лотошино и Богородское. Также по одному случаю выявили в Дубне, Егорьевске, Лыткарине, Солнечногорске, Дзержинском, Зарайске, Шатуре и Ступине.Всего в Московской области за время пандемии зарегистрировано 220 778 случаев заражения коронавирусом.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)