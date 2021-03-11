https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600734804.html

В доме престарелых в Калмыкии произошла вспышка коронавируса

В доме престарелых в Калмыкии произошла вспышка коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Калмыкии, заболели 42 человека, в том числе один сотрудник учреждения,... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:59

2021-03-11T11:59

2021-03-11T12:29

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

республика калмыкия

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 11 мар - РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Калмыкии, заболели 42 человека, в том числе один сотрудник учреждения, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики."Инфекционный госпиталь развернут в Малодербетовском районе (Калмыкии - ред.), где зафиксирована вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в доме-интернате для престарелых и инвалидов", - сообщили в ведомстве.По информации минздрава, коронавирус выявлен у 41 жильца интерната из 59, также заболел один сотрудник учреждения. Отмечается, что температура есть у шестерых из заболевших, у остальных болезнь протекает бессимптомно.По данным минздрава, в Калмыкии на 11 марта зарегистрировано 19 436 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 79 за последние сутки, выздоровели 18 478, скончались 303 человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/shtamm-1600738988.html

республика калмыкия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика калмыкия, происшествия