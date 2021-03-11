https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600726812.html

В Москве за сутки госпитализировали 676 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 676 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализировали 676 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:23

2021-03-11T11:23

2021-03-11T11:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593632178_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_7a56fedfca2d7c208fea5ed601dd2c4c.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировали 676 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели еще 1 578 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 916 204.В Москве выявлен 1 281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 676 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/kovid-1600663541.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва