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В Москве за сутки госпитализировали 676 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 676 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализировали 676 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:23
2021-03-11T11:23
2021-03-11T11:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировали 676 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели еще 1 578 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 916 204.В Москве выявлен 1 281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 676 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/kovid-1600663541.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва