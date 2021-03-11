https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600723715.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп суточного прироста случаев COVID-19 среди всех субъектов РФ отмечен в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:07

2021-03-11T11:07

2021-03-11T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

магаданская область

сахалинская область

республика адыгея

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста случаев COVID-19 среди всех субъектов РФ отмечен в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Сахалинская область - 0,05%, 3. Магаданская область, Республика Адыгея - 0,06%", - говорится в сообщении.

магаданская область

сахалинская область

республика адыгея

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, магаданская область, сахалинская область, республика адыгея, общество