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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп суточного прироста случаев COVID-19 среди всех субъектов РФ отмечен в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:07
2021-03-11T11:07
2021-03-11T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
магаданская область
сахалинская область
республика адыгея
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста случаев COVID-19 среди всех субъектов РФ отмечен в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Сахалинская область - 0,05%, 3. Магаданская область, Республика Адыгея - 0,06%", - говорится в сообщении.
магаданская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, магаданская область, сахалинская область, республика адыгея, общество