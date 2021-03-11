В Белоруссии выявили "британский" штамм коронавируса
10:57 11.03.2021 (обновлено: 11:46 11.03.2021)
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МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Несколько первых случаев инфицирования "британским" штаммом коронавируса выявлено в Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
"В Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19. Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
В пресс-службе приводят слова заведующей лабораторией Елены Гасич, которая, в частности, отметила, что в республиканском научно-практическом центре постоянно проводятся исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2, циркулирующего или завозимого на территорию Белоруссии. По данным Гасич, первые образцы "британского" штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа: Польши, Украины и Египта. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории республики.
По словам Гасич, "в образцах выявлена делеция в 69 и 70 позициях гена S белка, характерная для "британского" варианта вируса". "Результаты дополнительного секвенирования участка гена S белка в четырех пробах показали наличие аминокислотных замен в позициях N501Y, A570D, D614G, что также характерно для "британского" варианта вируса. Для подтверждения циркуляции на территории Республики Беларусь новых вариантов SARS-CoV-2 с одним образцом проведено полногеномное секвенирование, результаты анализа которого в программе GISAID показали принадлежность исследуемого генома к "британскому" варианту", - указала специалист.
В пресс-службе минздрава Белоруссии напомнили также, что новый вариант вируса SARS-CoV-2, получивший наименование В.1.1.7, был обнаружен в ноябре 2020 года. Согласно данным ВОЗ, в общей сложности уже более 100 стран во всех шести регионах мира сообщили о случаях распространения "британского" варианта штамма коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным минздрава Белоруссии, число выявленных случаев заражения COVID-19 в Белоруссии составило 298 123, всего с начала пандемии в стране скончались 2063 заболевших.