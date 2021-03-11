https://ria.ru/20210311/korkunov-1600813043.html

Суд признал Коркунова банкротом

Суд признал Коркунова банкротом

Арбитражный суд Москвы признал основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов", основного акционера казанского "Анкор Банка" Андрея Коркунова банкротом и открыл... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:22

2021-03-11T17:22

2021-03-11T21:37

агентство по страхованию вкладов

москва

экономика

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов", основного акционера казанского "Анкор Банка" Андрея Коркунова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.Данные об этом содержатся в картотеке арбитражных дел, в графе "Информация о принятом судебном акте". Подробности пока не сообщаются.Первую процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — суд ввел в отношении Коркунова в сентябре по заявлению Агентства по страхованию вкладов, поданному от лица "Анкор Банка". Тогда в реестр требований кредиторов Коркунова включили его задолженность перед банком по двум займам в размере 1,9 миллиона рублей.Как заявил в суде представитель бизнесмена, у Коркунова достаточно имущества для удовлетворения требований банка, однако он находится за границей и "у него возникают сложности <…> с коммуникацией со своими кредиторами". При этом юрист не оспаривал наличие долга и не возражал против реструктуризации долгов.В ходе реструктуризации долгов Коркунову предъявили еще три требования: требование ФНС в размере около шести тысяч рублей включили в реестр, рассмотрение требования Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана на 607 миллионов рублей пока отложили, а производство по требованию "Анкор Банка" на 5,9 миллиарда рублей приостановили. На такую сумму в деле о банкротстве казанского банка АСВ требует привлечь к субсидиарной ответственности его экс-руководителей, в том числе Коркунова. В январе первая инстанция отказала АСВ.Арбитражный суд Татарстана признал "Анкор банк" банкротом в апреле 2017 года. В марте 2020-го АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц банка.Согласно данным на сайте ЦБ, по состоянию на март 2015 года доля Коркунова в "Анкор Банке" составляла 49,79%. Также в числе акционеров значатся экс-менеджер Одинцовской кондитерской фабрики Вадим Федоров (23,26%), Евгений Макей (11,95%), сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон (9%), Борис Бычинский (3,5%), первый вице-президент "Опоры России", президент Автоградбанка Павел Сигал (1,02%).Коркунов в 2007-2009 годах продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, работавшую под брендом "Коркунов". В начале 2007 года 60% бизнеса приобрела американская Wrigley за 300 миллионов долларов, а остальное впоследствии — кондитерская корпорация Mars, которая весной 2008-го купила Wrigley почти за 23 миллиарда долларов. После выхода из шоколадного бизнеса Коркунов решил специализироваться на кредитовании малого и среднего бизнеса и в июле 2008 года купил казанский Татэкобанк (в 2009-м переименован в "Анкор Банк Сбережений"), совет директоров которого возглавил лично.

https://ria.ru/20210309/krudit-1600395645.html

https://ria.ru/20210129/bankrot-1595195852.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство по страхованию вкладов, москва, экономика