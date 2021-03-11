https://ria.ru/20210311/konkurs-1600812144.html

В Нижегородской области отметили важность конкурса интернет-коммуникаций

В Нижегородской области отметили важность конкурса интернет-коммуникаций

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по количеству зарегистрированных участников на всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций", сообщает... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:18

2021-03-11T17:18

2021-03-11T17:18

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по количеству зарегистрированных участников на всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций", сообщает пресс-служба правительства региона.Регистрация проходила с 22 января по 5 марта 2021 года. Конкурс проводится АНО "Диалог" и Центрами управления регионом (ЦУР) при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность подобных конкурсов для развития цифровой экономики региона."Мы уделяем большое внимание цифровому развитию Нижегородской области. Реализуем множество полезных интернет-сервисов, в частности, для качественной и быстрой коммуникации с жителями в интернете – эту работу курирует Центр управления регионом Нижегородской области. И, конечно, у нас есть потребность в специалистах по интернет-коммуникациям. Я уверен, что нижегородцы на конкурсе покажут достойный уровень компетенций, смогут повысить свои навыки в digital-сфере, а также попасть в кадровый резерв крупнейших компаний региона и всей страны", – цитирует пресс-служба слова Никитина.Заявки на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" подали 13 404 человека из всех российских регионов.Заместитель генерального директора АНО "Диалог" Юлия Аблец сообщила, что у конкурса есть потенциал не только как у кадровой площадки, но и как у экспертного объединения, способного выработать единую позицию по ряду актуальных вопросов, например, об образовании в digital-сфере.Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров тоже высоко оценил результаты заявочной кампании, отметив, что особенно активными были жители Центрального и Приволжского федеральных округов, на долю которых приходится 54% всех регистраций.Эксперты конкурса уже начали выборочную проверку заданий, которые участники должны выполнить до старта дистанционного этапа. Для внесения изменений и загрузки заданий выделено дополнительное время. Доступ в личном кабинете продлен до 12:00 по московскому времени 14 марта.

https://ria.ru/20210305/investitsii-1600123682.html

https://ria.ru/20210219/blagoustroystvo-1598218908.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, общество