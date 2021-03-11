https://ria.ru/20210311/kapremont-1600815518.html

Капремонт домов в Липецкой области будут транслировать онлайн

Капремонт домов в Липецкой области будут транслировать онлайн

Жители Липецкой области смогут наблюдать за ходом капитального ремонта своих домов онлайн, в настоящее на объектах установлены 25 устройств, сообщил глава... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:31

2021-03-11T17:31

2021-03-11T17:31

липецкая область

игорь артамонов

жкх

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Жители Липецкой области смогут наблюдать за ходом капитального ремонта своих домов онлайн, в настоящее на объектах установлены 25 устройств, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, всего в этом году разместят 90 видеокамер. Все устройства подрядчик предоставляет сам по условиям договора. Это упростит контроль за работой, соблюдением сроков ремонта, техники безопасности, своевременного вывоза строительного мусора. На каждом объекте будут установлены нескольких видеокамер."Радует, что идет диалог с жителями, от них поступают пожелания и предложения, в том числе и в соцсетях в адрес областной и местной власти. Мы и в дальнейшем планируем работать вместе, совместно принимать решения", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20210304/modernizatsiya-1599977559.html

липецкая область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, жкх, липецкая область