Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210311/kapremont-1600815518.html
Капремонт домов в Липецкой области будут транслировать онлайн
Капремонт домов в Липецкой области будут транслировать онлайн
Жители Липецкой области смогут наблюдать за ходом капитального ремонта своих домов онлайн, в настоящее на объектах установлены 25 устройств, сообщил глава... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:31
2021-03-11T17:31
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595181793_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_eb2af370499190ad991a5e812477ffa6.jpg
ЛИПЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Жители Липецкой области смогут наблюдать за ходом капитального ремонта своих домов онлайн, в настоящее на объектах установлены 25 устройств, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, всего в этом году разместят 90 видеокамер. Все устройства подрядчик предоставляет сам по условиям договора. Это упростит контроль за работой, соблюдением сроков ремонта, техники безопасности, своевременного вывоза строительного мусора. На каждом объекте будут установлены нескольких видеокамер."Радует, что идет диалог с жителями, от них поступают пожелания и предложения, в том числе и в соцсетях в адрес областной и местной власти. Мы и в дальнейшем планируем работать вместе, совместно принимать решения", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20210304/modernizatsiya-1599977559.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595181793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0be19632ecd57678060c8e5413db8a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, жкх, липецкая область

Капремонт домов в Липецкой области будут транслировать онлайн

17:31 11.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковРабочие проводят ремонт жилого дома
Рабочие проводят ремонт жилого дома - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Жители Липецкой области смогут наблюдать за ходом капитального ремонта своих домов онлайн, в настоящее на объектах установлены 25 устройств, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, всего в этом году разместят 90 видеокамер. Все устройства подрядчик предоставляет сам по условиям договора. Это упростит контроль за работой, соблюдением сроков ремонта, техники безопасности, своевременного вывоза строительного мусора. На каждом объекте будут установлены нескольких видеокамер.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 18:36Липецкая область
Липецкие электросети модернизируют за 1,4 млрд рублей
"Радует, что идет диалог с жителями, от них поступают пожелания и предложения, в том числе и в соцсетях в адрес областной и местной власти. Мы и в дальнейшем планируем работать вместе, совместно принимать решения", – сказал глава региона.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖКХЛипецкая область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния