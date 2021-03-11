https://ria.ru/20210311/izbienie-1600852438.html
Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка в Домодедово
Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка в Домодедово
Прокуратура Московской области начала проверку жесткого обращения с восьмилетней девочкой со стороны матери и бабушки в городе Домодедово, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T21:39
2021-03-11T21:39
2021-03-11T21:39
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку жесткого обращения с восьмилетней девочкой со стороны матери и бабушки в городе Домодедово, сообщает пресс-служба ведомства."По информации журналистов, в Домодедове мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено домодедовской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/izbienie-1598938713.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Прокуратура Московской области
начала проверку жесткого обращения с восьмилетней девочкой со стороны матери и бабушки в городе Домодедово, сообщает пресс-служба ведомства.
"По информации журналистов, в Домодедове мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено домодедовской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.