https://ria.ru/20210311/investitsii-1600803574.html

Путин поручил представить предложения по инвестициям из ФНБ

Путин поручил представить предложения по инвестициям из ФНБ

Фонд Национального благосостояния (ФНБ) при сохранении текущей цены на нефть будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей, эти деньги нужно... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:50

2021-03-11T16:50

2021-03-11T16:50

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Фонд Национального благосостояния (ФНБ) при сохранении текущей цены на нефть будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей, эти деньги нужно направлять на финансирование инвестиционных проектов в России, а правительство должно в месячный срок представить соответствующие предложения, заявил президент России Владимир Путин."Прогнозируется, что при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнкты фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей. В соответствие с законом средства ликвидной части ФНБ выше уровня 7% (ВВП – ред.) могу быть направлены на реализацию масштабных инвестпроектов", - сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности."Прошу правительство в месячный срок представить конкретные предложения по инвестированию средств ФНБ, в том числе в инфраструктурные проекты", – добавил он.Глава государства поручил властям провести инвентаризацию существующих проектов, определить какие из них уже хорошо проработаны и принять решения об инвестициях.Объем ФНБ на 1 марта составлял 13,552 триллиона рублей, при этом ликвидная часть фонда составила эквивалент 8,687 триллиона рублей, или 7,5% прогнозируемого на текущий год объема ВВП. Согласно действующему законодательству, расходование средств фонда на инфраструктурные проекты возможно, когда ликвидная часть фонда превышает 7% ВВП.

https://ria.ru/20210223/investitsii-1598695793.html

https://ria.ru/20201120/investitsiya-1585446664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика