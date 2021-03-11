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Финансист рассказал о деньгах, которые нельзя инвестировать
Финансист рассказал о деньгах, которые нельзя инвестировать
РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:53
2021-03-11T16:41
инвестиции
экономика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Нести на биржу нельзя последние деньги — взятые в кредит, в долг у друзей, отложенные на текущие расходы. Сначала найдите источник дохода, который закроет ваше минимальное текущее потребление, а затем задумывайтесь о биржевой торговле, рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева."Как только человек ставит себя в зависимое положение от брокерского счета (не заработаешь, значит, не сможешь погасить проценты по кредиту или отдать долг) — то он проигрывает все", — добавила эксперт.Осторожнее всего следует обращаться с деньгами, отложенными на близкие цели — ремонт, учеба, лечение и т. п. "Самостоятельно такие деньги можно размещать только в надежные облигации с погашением по сроку, когда эти деньги понадобятся", — указывает Афанасьева.Если к вам неожиданно пришли большие деньги (наследство и т. п.), к их инвестированию следует отнестись весьма аккуратно. Осознание того, что такая сумма никогда больше не свалится вам на голову, может включать необоснованные страхи. Для успешных инвестиций необходимо прежде всего построить финансовый план и иметь осязаемые цели, заключила Афанасьева.
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инвестиции, экономика

Финансист рассказал о деньгах, которые нельзя инвестировать

14:53 11.03.2021 (обновлено: 16:41 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФойе в здании Московской биржи
Фойе в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Нести на биржу нельзя последние деньги — взятые в кредит, в долг у друзей, отложенные на текущие расходы. Сначала найдите источник дохода, который закроет ваше минимальное текущее потребление, а затем задумывайтесь о биржевой торговле, рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
"Как только человек ставит себя в зависимое положение от брокерского счета (не заработаешь, значит, не сможешь погасить проценты по кредиту или отдать долг) — то он проигрывает все", — добавила эксперт.
Осторожнее всего следует обращаться с деньгами, отложенными на близкие цели — ремонт, учеба, лечение и т. п. "Самостоятельно такие деньги можно размещать только в надежные облигации с погашением по сроку, когда эти деньги понадобятся", — указывает Афанасьева.
Если к вам неожиданно пришли большие деньги (наследство и т. п.), к их инвестированию следует отнестись весьма аккуратно. Осознание того, что такая сумма никогда больше не свалится вам на голову, может включать необоснованные страхи. Для успешных инвестиций необходимо прежде всего построить финансовый план и иметь осязаемые цели, заключила Афанасьева.
Жилье - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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