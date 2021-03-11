https://ria.ru/20210311/investitsii-1600779487.html

Финансист рассказал о деньгах, которые нельзя инвестировать

Финансист рассказал о деньгах, которые нельзя инвестировать

РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:53

2021-03-11T14:53

2021-03-11T16:41

инвестиции

экономика

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Нести на биржу нельзя последние деньги — взятые в кредит, в долг у друзей, отложенные на текущие расходы. Сначала найдите источник дохода, который закроет ваше минимальное текущее потребление, а затем задумывайтесь о биржевой торговле, рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева."Как только человек ставит себя в зависимое положение от брокерского счета (не заработаешь, значит, не сможешь погасить проценты по кредиту или отдать долг) — то он проигрывает все", — добавила эксперт.Осторожнее всего следует обращаться с деньгами, отложенными на близкие цели — ремонт, учеба, лечение и т. п. "Самостоятельно такие деньги можно размещать только в надежные облигации с погашением по сроку, когда эти деньги понадобятся", — указывает Афанасьева.Если к вам неожиданно пришли большие деньги (наследство и т. п.), к их инвестированию следует отнестись весьма аккуратно. Осознание того, что такая сумма никогда больше не свалится вам на голову, может включать необоснованные страхи. Для успешных инвестиций необходимо прежде всего построить финансовый план и иметь осязаемые цели, заключила Афанасьева.

https://realty.ria.ru/20210218/investitsii-1597946625.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, экономика