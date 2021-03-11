https://ria.ru/20210311/infrastruktura-1600772704.html
Путин призвал увеличить расходы на инфраструктуру
Путин призвал увеличить расходы на инфраструктуру
Президент РФ Владимир Путин призвал увеличивать на федеральном и региональном уровнях расходы на строительство инфраструктуры. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:21
2021-03-11T14:21
2021-03-11T14:33
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал увеличивать на федеральном и региональном уровнях расходы на строительство инфраструктуры.Глава государства в четверг проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности."Все мы понимаем очевидную вещь: опережающие вложения в инфраструктуру - это залог, прочная база экономического роста, важнейший фактор для улучшения качества жизни наших граждан", - сказал Путин на совещании."Также очевидно, что нам необходимо увеличивать такие расходы на федеральном уровне, собственно говоря, мы это и делаем. Надо дать больше возможностей для их наращивания и на уровне регионов", - добавил президент.
https://realty.ria.ru/20210302/infrastruktura-1599562156.html
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россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
призвал увеличивать на федеральном и региональном уровнях расходы на строительство инфраструктуры.
Глава государства в четверг проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности.
"Все мы понимаем очевидную вещь: опережающие вложения в инфраструктуру - это залог, прочная база экономического роста, важнейший фактор для улучшения качества жизни наших граждан", - сказал Путин на совещании.
"Также очевидно, что нам необходимо увеличивать такие расходы на федеральном уровне, собственно говоря, мы это и делаем. Надо дать больше возможностей для их наращивания и на уровне регионов", - добавил президент.