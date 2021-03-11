https://ria.ru/20210311/gurev-1600828918.html

ВЭФ признал гендира ФосАгро Гурьева молодым глобальным лидером 2021 года

ВЭФ признал гендира ФосАгро Гурьева молодым глобальным лидером 2021 года

Всемирный экономический форум (ВЭФ) признал генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева "Молодым глобальным лидером 2021 года", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:30

2021-03-11T18:30

2021-03-11T18:30

фосагро

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) признал генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева "Молодым глобальным лидером 2021 года", сообщает пресс-служба ФосАгро.ВЭФ ежегодно рассматривает тысячи кандидатур для составления списка наиболее вдохновляющих и ответственных лидеров возрастом до 40 лет, которые становятся участниками форума "Мировые глобальные лидеры". На сегодняшний день эта платформа объединяет 1400 выдающихся молодых лидеров разных сфер жизни общества из 120 стран.

https://ria.ru/20210211/fosagro-1596981739.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фосагро, новости компаний - экономика