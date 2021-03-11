ВЭФ признал гендира ФосАгро Гурьева молодым глобальным лидером 2021 года
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро", член правления РСПП Андрей Гурьев
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) признал генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева "Молодым глобальным лидером 2021 года", сообщает пресс-служба ФосАгро.
ВЭФ ежегодно рассматривает тысячи кандидатур для составления списка наиболее вдохновляющих и ответственных лидеров возрастом до 40 лет, которые становятся участниками форума "Мировые глобальные лидеры". На сегодняшний день эта платформа объединяет 1400 выдающихся молодых лидеров разных сфер жизни общества из 120 стран.
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"Считаю это высокое признание победой всего трудового коллектива ФосАгро, который в сложных условиях пандемии проявил исключительное чувство ответственности, четко соблюдая комплексные меры профилактики на всех предприятиях компании. Это позволило ФосАгро обеспечить бесперебойность производств, гарантировать продовольственную безопасность страны и сохранить здоровье работников и членов их семей", - сказал Гурьев, комментируя решение ВЭФ.