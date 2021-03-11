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ВЭФ признал гендира ФосАгро Гурьева молодым глобальным лидером 2021 года
ВЭФ признал гендира ФосАгро Гурьева молодым глобальным лидером 2021 года
Всемирный экономический форум (ВЭФ) признал генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева "Молодым глобальным лидером 2021 года", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:30
2021-03-11T18:30
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) признал генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева "Молодым глобальным лидером 2021 года", сообщает пресс-служба ФосАгро.ВЭФ ежегодно рассматривает тысячи кандидатур для составления списка наиболее вдохновляющих и ответственных лидеров возрастом до 40 лет, которые становятся участниками форума "Мировые глобальные лидеры". На сегодняшний день эта платформа объединяет 1400 выдающихся молодых лидеров разных сфер жизни общества из 120 стран.
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фосагро, новости компаний - экономика

ВЭФ признал гендира ФосАгро Гурьева молодым глобальным лидером 2021 года

18:30 11.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро", член правления РСПП Андрей Гурьев
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) признал генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева "Молодым глобальным лидером 2021 года", сообщает пресс-служба ФосАгро.
ВЭФ ежегодно рассматривает тысячи кандидатур для составления списка наиболее вдохновляющих и ответственных лидеров возрастом до 40 лет, которые становятся участниками форума "Мировые глобальные лидеры". На сегодняшний день эта платформа объединяет 1400 выдающихся молодых лидеров разных сфер жизни общества из 120 стран.
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"Считаю это высокое признание победой всего трудового коллектива ФосАгро, который в сложных условиях пандемии проявил исключительное чувство ответственности, четко соблюдая комплексные меры профилактики на всех предприятиях компании. Это позволило ФосАгро обеспечить бесперебойность производств, гарантировать продовольственную безопасность страны и сохранить здоровье работников и членов их семей", - сказал Гурьев, комментируя решение ВЭФ.
 
ФосАгроНовости компаний - Экономика
 
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