https://ria.ru/20210311/grant-1600708635.html

Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду "Круг добра"

Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду "Круг добра"

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", сообщает... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:14

2021-03-11T09:14

2021-03-11T09:14

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", сообщает пресс-служба кабмина.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения."Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра". Они будут действовать в 2021 году", - говорится в сообщении.Отмечается, что фонд будет обеспечивать детей медицинской помощью (при необходимости - за рубежом), лекарствами и средствами реабилитации. На это и будет предоставлен грант. Основанием послужит соглашение, которое Минздрав должен заключить с фондом."Круг добра" финансируется за счtт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год, – эти средства поступают в федеральный бюджет. Первый транш фонду – 10 млрд рублей – был направлен 12 февраля. Всего в 2021 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210305/pomosch-1600048536.html

https://ria.ru/20210226/lechenie-1599056945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, общество