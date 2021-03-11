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Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду "Круг добра"
Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду "Круг добра"
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", сообщает... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:14
2021-03-11T09:14
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", сообщает пресс-служба кабмина.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения."Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра". Они будут действовать в 2021 году", - говорится в сообщении.Отмечается, что фонд будет обеспечивать детей медицинской помощью (при необходимости - за рубежом), лекарствами и средствами реабилитации. На это и будет предоставлен грант. Основанием послужит соглашение, которое Минздрав должен заключить с фондом."Круг добра" финансируется за счtт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год, – эти средства поступают в федеральный бюджет. Первый транш фонду – 10 млрд рублей – был направлен 12 февраля. Всего в 2021 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210305/pomosch-1600048536.html
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михаил мишустин, владимир путин, общество

Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду "Круг добра"

09:14 11.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", сообщает пресс-служба кабмина.
Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
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"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра". Они будут действовать в 2021 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фонд будет обеспечивать детей медицинской помощью (при необходимости - за рубежом), лекарствами и средствами реабилитации. На это и будет предоставлен грант. Основанием послужит соглашение, которое Минздрав должен заключить с фондом.
"Круг добра" финансируется за счtт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год, – эти средства поступают в федеральный бюджет. Первый транш фонду – 10 млрд рублей – был направлен 12 февраля. Всего в 2021 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей", - добавляется в сообщении.
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