https://ria.ru/20210311/gonorary-1600778809.html
Шахназаров объяснил "огромные гонорары" актеров
Шахназаров объяснил "огромные гонорары" актеров
Режиссер Карен Шахназаров объяснил, из чего складывается заработок актеров. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:47
2021-03-11T14:47
2021-03-11T15:40
шоу-бизнес
никита михалков
карен шахназаров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/50/1559545042_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_e5d16ad672109b62a9e20fa645948cd2.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Режиссер Карен Шахназаров объяснил, из чего складывается заработок актеров.Он вспомнил слова своего коллеги Никиты Михалкова, раскритиковавшего артистов, недовольных из-за ситуации в стране, при том, что они получают по 200-300 тысяч рублей в день. Шахназаров отметил, что такая оценка доходов актеров не вполне соответствует действительности."У артистов может быть 150-300 тысяч за съемочный день. <...> Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все", — уточнил режиссер в интервью радио "Комсомольская правда".Тем не менее Шахназаров подчеркнул, что во многом солидарен с позицией Михалкова и разделяет его взгляды.
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/zvezdy-1586607425.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/50/1559545042_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_c2957138e7e20f2c099dc6014b73f709.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, никита михалков, карен шахназаров, общество