https://ria.ru/20210311/gonorary-1600778809.html

Шахназаров объяснил "огромные гонорары" актеров

Шахназаров объяснил "огромные гонорары" актеров

Режиссер Карен Шахназаров объяснил, из чего складывается заработок актеров. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:47

2021-03-11T14:47

2021-03-11T15:40

шоу-бизнес

никита михалков

карен шахназаров

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Режиссер Карен Шахназаров объяснил, из чего складывается заработок актеров.Он вспомнил слова своего коллеги Никиты Михалкова, раскритиковавшего артистов, недовольных из-за ситуации в стране, при том, что они получают по 200-300 тысяч рублей в день. Шахназаров отметил, что такая оценка доходов актеров не вполне соответствует действительности."У артистов может быть 150-300 тысяч за съемочный день. <...> Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все", — уточнил режиссер в интервью радио "Комсомольская правда".Тем не менее Шахназаров подчеркнул, что во многом солидарен с позицией Михалкова и разделяет его взгляды.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/zvezdy-1586607425.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, никита михалков, карен шахназаров, общество