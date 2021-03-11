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Шахназаров объяснил "огромные гонорары" актеров
Шахназаров объяснил "огромные гонорары" актеров
Режиссер Карен Шахназаров объяснил, из чего складывается заработок актеров. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:47
2021-03-11T15:40
шоу-бизнес
никита михалков
карен шахназаров
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Режиссер Карен Шахназаров объяснил, из чего складывается заработок актеров.Он вспомнил слова своего коллеги Никиты Михалкова, раскритиковавшего артистов, недовольных из-за ситуации в стране, при том, что они получают по 200-300 тысяч рублей в день. Шахназаров отметил, что такая оценка доходов актеров не вполне соответствует действительности."У артистов может быть 150-300 тысяч за съемочный день. &lt;...&gt; Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все", — уточнил режиссер в интервью радио "Комсомольская правда".Тем не менее Шахназаров подчеркнул, что во многом солидарен с позицией Михалкова и разделяет его взгляды.
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шоу-бизнес, никита михалков, карен шахназаров, общество

Шахназаров объяснил "огромные гонорары" актеров

14:47 11.03.2021 (обновлено: 15:40 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Карен Шахназаров на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению Санкт-Петербургского международного культурного форума
Режиссер Карен Шахназаров на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению Санкт-Петербургского международного культурного форума - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Режиссер Карен Шахназаров объяснил, из чего складывается заработок актеров.
Он вспомнил слова своего коллеги Никиты Михалкова, раскритиковавшего артистов, недовольных из-за ситуации в стране, при том, что они получают по 200-300 тысяч рублей в день. Шахназаров отметил, что такая оценка доходов актеров не вполне соответствует действительности.
"У артистов может быть 150-300 тысяч за съемочный день. <...> Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все", уточнил режиссер в интервью радио "Комсомольская правда".
Тем не менее Шахназаров подчеркнул, что во многом солидарен с позицией Михалкова и разделяет его взгляды.
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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"Хоть что-то получить". Российские звезды почти вдвое уменьшили гонорары
 
шоу-бизнесНикита МихалковКарен ШахназаровОбщество
 
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