https://ria.ru/20210311/gazoprovod-1600724829.html

Украинские силовики повредили газопровод на окраине Донецка

Украинские силовики повредили газопровод на окраине Донецка

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, поврежден газопровод, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:13

2021-03-11T11:13

2021-03-11T11:19

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, поврежден газопровод, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня в 8.05 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу из СПГ поселок шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка. В результате чего был поврежден газопровод низкого давления", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что в настоящий момент возгорание ликвидировано, вызвана аварийная газовая служба для устранения повреждений.

https://ria.ru/20210310/donbass-1600669434.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире