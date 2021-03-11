https://ria.ru/20210311/fondokhranilische-1600767251.html
Минкультуры предложило создать национальное фондохранилище
Минкультуры предложило создать национальное фондохранилище
Министерство культуры предложило создать национальное фондохранилище, так как в результате мониторинга сохранности библиотечных фондов России было обнаружено,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:55
2021-03-11T13:55
2021-03-11T14:09
культура
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство культуры предложило создать национальное фондохранилище, так как в результате мониторинга сохранности библиотечных фондов России было обнаружено, что половина из них требует капитального ремонта, заявила глава ведомства Ольга Любимова в ходе доклада "О библиотечном деле в Российской Федерации" на заседании правительства"Проведённый мониторинг показал необходимость открытия модельных региональных центров сохранения библиотечных фондов, создания Национального центра массовой нейтрализации и строительства Национального фондохранилища", - сказала Любимова.Как уточнили в пресс-службе ведомства, подобное исследование проводилось в мире впервые. Согласно результатам, половина всех книгохранилищ библиотек требует капитального ремонта, около 9 миллионов редких документов нуждаются в реставрации, порядка 80% библиотек не оснащены необходимым консервационным оборудованием.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/biblioteka-1595517577.html
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россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество