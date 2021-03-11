Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210311/fondokhranilische-1600767251.html
Минкультуры предложило создать национальное фондохранилище
Минкультуры предложило создать национальное фондохранилище
Министерство культуры предложило создать национальное фондохранилище, так как в результате мониторинга сохранности библиотечных фондов России было обнаружено,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:55
2021-03-11T14:09
культура
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591534306_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_a7b3bb8e708710ad5df6079eccc83c4e.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство культуры предложило создать национальное фондохранилище, так как в результате мониторинга сохранности библиотечных фондов России было обнаружено, что половина из них требует капитального ремонта, заявила глава ведомства Ольга Любимова в ходе доклада "О библиотечном деле в Российской Федерации" на заседании правительства"Проведённый мониторинг показал необходимость открытия модельных региональных центров сохранения библиотечных фондов, создания Национального центра массовой нейтрализации и строительства Национального фондохранилища", - сказала Любимова.Как уточнили в пресс-службе ведомства, подобное исследование проводилось в мире впервые. Согласно результатам, половина всех книгохранилищ библиотек требует капитального ремонта, около 9 миллионов редких документов нуждаются в реставрации, порядка 80% библиотек не оснащены необходимым консервационным оборудованием.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/biblioteka-1595517577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591534306_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_da97fef2a3f7ee187f6236922dcb4487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество

Минкультуры предложило создать национальное фондохранилище

13:55 11.03.2021 (обновлено: 14:09 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинОткрытие библиотеки Русского технического общества в РЦНК в Бейруте
Открытие библиотеки Русского технического общества в РЦНК в Бейруте - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство культуры предложило создать национальное фондохранилище, так как в результате мониторинга сохранности библиотечных фондов России было обнаружено, что половина из них требует капитального ремонта, заявила глава ведомства Ольга Любимова в ходе доклада "О библиотечном деле в Российской Федерации" на заседании правительства
"Проведённый мониторинг показал необходимость открытия модельных региональных центров сохранения библиотечных фондов, создания Национального центра массовой нейтрализации и строительства Национального фондохранилища", - сказала Любимова.
Экскурсия в книгохранилище в рамках акции Библионочь-2018 в Российской государственной библиотеке в Москве. 21 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 14:54
В Москве появится крупнейшая в мире библиотека
Как уточнили в пресс-службе ведомства, подобное исследование проводилось в мире впервые. Согласно результатам, половина всех книгохранилищ библиотек требует капитального ремонта, около 9 миллионов редких документов нуждаются в реставрации, порядка 80% библиотек не оснащены необходимым консервационным оборудованием.
 
КультураРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния