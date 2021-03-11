Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/fnb-1600693417.html
Фонд национального благосостояния в 2021 году не будет пополняться
Фонд национального благосостояния в 2021 году не будет пополняться
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в текущем году не будет пополняться, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T00:31
2021-03-11T00:31
россия
счетная палата рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ce761d24b9d096f3741a1c340c04e623.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) в текущем году не будет пополняться, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств фонда за январь-ноябрь 2020 года.Счетная палата отмечает, что до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в фонд, а в федеральный бюджет. "Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году", - добавляет ведомство.Как указывает Счетная палата, на 1 декабря 2020 года совокупный объем фонда в рублевом эквиваленте составлял 13,457 триллиона рублей, из них 65,3% - ликвидные активы, размещенные на счетах Центробанка, и 34,7% - иные, менее ликвидные, активы.Оценку эффективности вложений в менее ликвидные активы Счетная палата планирует подготовить по итогам мониторинга к лету текущего года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/valyuta-1598830041.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_42cf33b1c36a24453202d1246ad4a3a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, счетная палата рф, экономика

Фонд национального благосостояния в 2021 году не будет пополняться

00:31 11.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) в текущем году не будет пополняться, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств фонда за январь-ноябрь 2020 года.
"Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы. При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в первом квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году", - сообщил аудитор Алексей Саватюгин.
Счетная палата отмечает, что до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в фонд, а в федеральный бюджет. "Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году", - добавляет ведомство.
Как указывает Счетная палата, на 1 декабря 2020 года совокупный объем фонда в рублевом эквиваленте составлял 13,457 триллиона рублей, из них 65,3% - ликвидные активы, размещенные на счетах Центробанка, и 34,7% - иные, менее ликвидные, активы.
Оценку эффективности вложений в менее ликвидные активы Счетная палата планирует подготовить по итогам мониторинга к лету текущего года.
Отделение обмена валюты Гонконге - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 18:41
Минфин сократил долю доллара и евро в ФНБ в пользу азиатских валют
 
РоссияСчетная палата РФЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
05:15В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
Лента новостейМолния