https://ria.ru/20210311/fnb-1600693417.html

Фонд национального благосостояния в 2021 году не будет пополняться

Фонд национального благосостояния в 2021 году не будет пополняться

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в текущем году не будет пополняться, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:31

2021-03-11T00:31

2021-03-11T00:31

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счетная палата рф

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) в текущем году не будет пополняться, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств фонда за январь-ноябрь 2020 года.Счетная палата отмечает, что до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в фонд, а в федеральный бюджет. "Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году", - добавляет ведомство.Как указывает Счетная палата, на 1 декабря 2020 года совокупный объем фонда в рублевом эквиваленте составлял 13,457 триллиона рублей, из них 65,3% - ликвидные активы, размещенные на счетах Центробанка, и 34,7% - иные, менее ликвидные, активы.Оценку эффективности вложений в менее ликвидные активы Счетная палата планирует подготовить по итогам мониторинга к лету текущего года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/valyuta-1598830041.html

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