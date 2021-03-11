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https://ria.ru/20210311/evrovidenie-1600823488.html
Организаторы Евровидения потребовали от Белоруссии заменить песню
Организаторы Евровидения потребовали от Белоруссии заменить песню
Организаторы международного песенного конкурса Евровидение предложили Белоруссии заменить песню, с которой страна собиралась выступить в 2021 году. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:04
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культура
евровидение-2021
евровидение
минск
белоруссия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Организаторы международного песенного конкурса Евровидение предложили Белоруссии заменить песню, с которой страна собиралась выступить в 2021 году.По мнению организаторов, композиция "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" ставит "под сомнение неполитический характер конкурса". Ее уже удалили с YouTube-канала Евровидения.Как отмечается в заявлении, если Минск не представит соответствующую правилам песню, то его дисквалифицируют.Лидер "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков сообщил РИА Новости, что после этих требований может сам отказаться от участия в мероприятии.Отстранения Минска от конкурса также добивалась белорусская оппозиция.
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евровидение-2021, евровидение, минск, белоруссия

Организаторы Евровидения потребовали от Белоруссии заменить песню

18:04 11.03.2021 (обновлено: 18:42 11.03.2021)
 
© REUTERS / BelTAДмитрий Бутаков из группы "Галасы ЗМеста" во время концерта в Минске
Дмитрий Бутаков из группы Галасы ЗМеста во время концерта в Минске - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© REUTERS / BelTA
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Организаторы международного песенного конкурса Евровидение предложили Белоруссии заменить песню, с которой страна собиралась выступить в 2021 году.
По мнению организаторов, композиция "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" ставит "под сомнение неполитический характер конкурса". Ее уже удалили с YouTube-канала Евровидения.

"Мы проинформировали телеканал BTRC, который отвечает за участие Белоруссии в Евровидении, что песня — в ее нынешнем виде — не имеет права участвовать в конкурсе", — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

Как отмечается в заявлении, если Минск не представит соответствующую правилам песню, то его дисквалифицируют.
Лидер "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков сообщил РИА Новости, что после этих требований может сам отказаться от участия в мероприятии.
Отстранения Минска от конкурса также добивалась белорусская оппозиция.
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