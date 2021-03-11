https://ria.ru/20210311/elektrichestvo-1600713914.html
Самарские ученые придумали, как преобразовать шум в электричество
Самарские ученые придумали, как преобразовать шум в электричество
Ученые Самарского национального исследовательского университета разработали систему для утилизации шума энергетических установок и получения из него... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:00
2021-03-11T10:00
2021-03-11T10:02
университетская наука
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самарский национальный исследовательский университет
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САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета разработали систему для утилизации шума энергетических установок и получения из него электроэнергии, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П Королева разработали опытную установку для утилизации шума и получения из него дополнительной электроэнергии", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, такие установки в перспективе можно будет ставить в выхлопных системах мощных двигательных установок железнодорожных локомотивов, крупных морских судов или поршневых компрессоров. Работы по созданию шумоутилизатора ведутся на кафедре теплотехники Самарского университета.По его словам, данная разработка не только сделает в перспективе двигатели менее шумными и более безопасными для здоровья людей, шумоутилизатор также уменьшит нагрузку на выхлопную систему двигателя, что позволит уменьшить размеры и материалоемкость конструкций выхлопных систем, то есть, двигатели за счет этого должны стать в целом меньше и легче.В настоящее время учеными собран прототип установки, на котором проводятся экспериментальные исследования. Их планируется завершить в следующем году, после чего будет изготовлен демонстрационный образец установки с волноводом из металла и начнется работа по внедрению этой разработки на практике.
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университетская наука, навигатор абитуриента, самарский национальный исследовательский университет, технологии
САМАРА, 11 мар - РИА Новости.
Ученые Самарского национального исследовательского университета
разработали систему для утилизации шума энергетических установок и получения из него электроэнергии, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П Королева разработали опытную установку для утилизации шума и получения из него дополнительной электроэнергии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, такие установки в перспективе можно будет ставить в выхлопных системах мощных двигательных установок железнодорожных локомотивов, крупных морских судов или поршневых компрессоров. Работы по созданию шумоутилизатора ведутся на кафедре теплотехники Самарского университета.
"Основной смысл нашей идеи - использовать энергию звуковых волн, которые распространяются в выхлопных системах различных энергетических установок - двигателей и компрессоров. То есть, речь идет о шуме. Обычно для глушения шума в выхлопных системах используются различные методы поглощения энергии. Мы же предлагаем эту энергию утилизировать, использовать ее, тем самым мы одновременно уменьшаем уровень шума выхлопной системы и получаем из утилизируемых звуков дополнительную электрическую энергию, пусть и небольшую, но все же", – цитирует пресс-служба старшего преподавателя кафедры теплотехники Самарского университета Артема Шиманова.
По его словам, данная разработка не только сделает в перспективе двигатели менее шумными и более безопасными для здоровья людей, шумоутилизатор также уменьшит нагрузку на выхлопную систему двигателя, что позволит уменьшить размеры и материалоемкость конструкций выхлопных систем, то есть, двигатели за счет этого должны стать в целом меньше и легче.
В настоящее время учеными собран прототип установки, на котором проводятся экспериментальные исследования. Их планируется завершить в следующем году, после чего будет изготовлен демонстрационный образец установки с волноводом из металла и начнется работа по внедрению этой разработки на практике.