https://ria.ru/20210311/elektrichestvo-1600713914.html

Самарские ученые придумали, как преобразовать шум в электричество

Самарские ученые придумали, как преобразовать шум в электричество

Ученые Самарского национального исследовательского университета разработали систему для утилизации шума энергетических установок и получения из него... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:00

2021-03-11T10:00

2021-03-11T10:02

университетская наука

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наука

самарский национальный исследовательский университет

технологии

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САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета разработали систему для утилизации шума энергетических установок и получения из него электроэнергии, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П Королева разработали опытную установку для утилизации шума и получения из него дополнительной электроэнергии", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, такие установки в перспективе можно будет ставить в выхлопных системах мощных двигательных установок железнодорожных локомотивов, крупных морских судов или поршневых компрессоров. Работы по созданию шумоутилизатора ведутся на кафедре теплотехники Самарского университета.По его словам, данная разработка не только сделает в перспективе двигатели менее шумными и более безопасными для здоровья людей, шумоутилизатор также уменьшит нагрузку на выхлопную систему двигателя, что позволит уменьшить размеры и материалоемкость конструкций выхлопных систем, то есть, двигатели за счет этого должны стать в целом меньше и легче.В настоящее время учеными собран прототип установки, на котором проводятся экспериментальные исследования. Их планируется завершить в следующем году, после чего будет изготовлен демонстрационный образец установки с волноводом из металла и начнется работа по внедрению этой разработки на практике.

https://ria.ru/20171027/1507705448.html

https://ria.ru/20170228/1488897716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, самарский национальный исследовательский университет, технологии