Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210311/elektrichestvo-1600713914.html
Самарские ученые придумали, как преобразовать шум в электричество
Самарские ученые придумали, как преобразовать шум в электричество
Ученые Самарского национального исследовательского университета разработали систему для утилизации шума энергетических установок и получения из него... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:00
2021-03-11T10:02
университетская наука
навигатор абитуриента
наука
самарский национальный исследовательский университет
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565174672_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_e9036ed31b9849d00f5aac6ec2149da0.jpg
САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета разработали систему для утилизации шума энергетических установок и получения из него электроэнергии, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П Королева разработали опытную установку для утилизации шума и получения из него дополнительной электроэнергии", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, такие установки в перспективе можно будет ставить в выхлопных системах мощных двигательных установок железнодорожных локомотивов, крупных морских судов или поршневых компрессоров. Работы по созданию шумоутилизатора ведутся на кафедре теплотехники Самарского университета.По его словам, данная разработка не только сделает в перспективе двигатели менее шумными и более безопасными для здоровья людей, шумоутилизатор также уменьшит нагрузку на выхлопную систему двигателя, что позволит уменьшить размеры и материалоемкость конструкций выхлопных систем, то есть, двигатели за счет этого должны стать в целом меньше и легче.В настоящее время учеными собран прототип установки, на котором проводятся экспериментальные исследования. Их планируется завершить в следующем году, после чего будет изготовлен демонстрационный образец установки с волноводом из металла и начнется работа по внедрению этой разработки на практике.
https://ria.ru/20171027/1507705448.html
https://ria.ru/20170228/1488897716.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565174672_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_d5e030087441b42e0fc68ea0edce0503.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, самарский национальный исследовательский университет, технологии

Самарские ученые придумали, как преобразовать шум в электричество

10:00 11.03.2021 (обновлено: 10:02 11.03.2021)
 
© Фото : официальный сайт Самарского университетаСамарские ученые изобретают магнитный "скальпель" для лечения рака
Самарские ученые изобретают магнитный скальпель для лечения рака - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : официальный сайт Самарского университета
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета разработали систему для утилизации шума энергетических установок и получения из него электроэнергии, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П Королева разработали опытную установку для утилизации шума и получения из него дополнительной электроэнергии", - говорится в сообщении.
Работа позвоночника. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.10.2017
27 октября 2017, 17:18Наука
Ученые с помощью электричества поставили на ноги парализованного мужчину
По данным пресс-службы, такие установки в перспективе можно будет ставить в выхлопных системах мощных двигательных установок железнодорожных локомотивов, крупных морских судов или поршневых компрессоров. Работы по созданию шумоутилизатора ведутся на кафедре теплотехники Самарского университета.
"Основной смысл нашей идеи - использовать энергию звуковых волн, которые распространяются в выхлопных системах различных энергетических установок - двигателей и компрессоров. То есть, речь идет о шуме. Обычно для глушения шума в выхлопных системах используются различные методы поглощения энергии. Мы же предлагаем эту энергию утилизировать, использовать ее, тем самым мы одновременно уменьшаем уровень шума выхлопной системы и получаем из утилизируемых звуков дополнительную электрическую энергию, пусть и небольшую, но все же", – цитирует пресс-служба старшего преподавателя кафедры теплотехники Самарского университета Артема Шиманова.
По его словам, данная разработка не только сделает в перспективе двигатели менее шумными и более безопасными для здоровья людей, шумоутилизатор также уменьшит нагрузку на выхлопную систему двигателя, что позволит уменьшить размеры и материалоемкость конструкций выхлопных систем, то есть, двигатели за счет этого должны стать в целом меньше и легче.
В настоящее время учеными собран прототип установки, на котором проводятся экспериментальные исследования. Их планируется завершить в следующем году, после чего будет изготовлен демонстрационный образец установки с волноводом из металла и начнется работа по внедрению этой разработки на практике.
Роза, превращенная в живой конденсатор - РИА Новости, 1920, 28.02.2017
28 февраля 2017, 11:20Наука
Ученые превратили розу в "живой конденсатор" электричества
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСамарский национальный исследовательский университетТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния