https://ria.ru/20210311/ekonomika-1600745535.html
Власти обсуждают помощь отдельным секторам экономики, заявили в Кремле
Власти обсуждают помощь отдельным секторам экономики, заявили в Кремле
Власти РФ обсуждают и предоставляют помощь отдельным секторам экономики, "веерная" раздача средств признается не столь эффективной и более затратной, заявил... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:43
2021-03-11T12:43
2021-03-11T12:46
дмитрий песков
россия
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти РФ обсуждают и предоставляют помощь отдельным секторам экономики, "веерная" раздача средств признается не столь эффективной и более затратной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что российское руководство концентрируется на помощи тем секторам (экономики) и тем слоям населения, которые более в этом нуждаются - то есть такая "веерная" раздаче средств в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом, соответственно, приводит к долговой нагрузке - это внутренний долг - и сокращению каких-то других инвестиционных программ", - сказал он журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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дмитрий песков, россия, экономика