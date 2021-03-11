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ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:55
2021-03-11T09:55
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия."Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 36 единиц", - добавил представитель ведомства.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210310/donbass-1600684591.html
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сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:55 11.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 36 единиц", - добавил представитель ведомства.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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