https://ria.ru/20210311/donbass-1600713722.html
ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:55
2021-03-11T09:55
2021-03-11T09:55
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия."Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 36 единиц", - добавил представитель ведомства.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210310/donbass-1600684591.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/dnr-1600477315.html
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