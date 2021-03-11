https://ria.ru/20210311/diskriminatsiya-1600741477.html

Пандемия обнажила проблему дискриминации женщин, заявила Москалькова

Пандемия обнажила проблему дискриминации женщин, заявила Москалькова

Стереотипы общества в отношении женщин, их дискриминация, а также домашнее насилие все еще остаются реальностью, ограничения, связанные с COVID-19, эти явления... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:29

2021-03-11T12:29

2021-03-11T12:29

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стереотипы общества в отношении женщин, их дискриминация, а также домашнее насилие все еще остаются реальностью, ограничения, связанные с COVID-19, эти явления только обнажили, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Несмотря на ярко выраженную тенденцию роли женщин во всех сферах общества, целый ряд вопросов связан с защитой их прав, к сожалению, остается нерешенным. Принижающие роль женщины стереотипы общества, конкуренция между традиционными и семейными ценностями и возможности реализации женщиной себя, своих целей, амбиций, дискриминация по признаку пола и даже такое страшное явление как домашнее насилие – это все еще пока с нами. В условиях распространения ковида это обрело более выраженный характер", - считает Москалькова, слова которой зачитали на круглом столе "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".По словам российского омбудсмена, на сегодняшний день права женщин являются предметом самого пристального внимания во всем мире, и ущемляя их права, люди протестуют против самой природы и прогресса.

https://ria.ru/20210309/order-1600436138.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна москалькова, общество