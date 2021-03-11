Пандемия обнажила проблему дискриминации женщин, заявила Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стереотипы общества в отношении женщин, их дискриминация, а также домашнее насилие все еще остаются реальностью, ограничения, связанные с COVID-19, эти явления только обнажили, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Несмотря на ярко выраженную тенденцию роли женщин во всех сферах общества, целый ряд вопросов связан с защитой их прав, к сожалению, остается нерешенным. Принижающие роль женщины стереотипы общества, конкуренция между традиционными и семейными ценностями и возможности реализации женщиной себя, своих целей, амбиций, дискриминация по признаку пола и даже такое страшное явление как домашнее насилие – это все еще пока с нами. В условиях распространения ковида это обрело более выраженный характер", - считает Москалькова, слова которой зачитали на круглом столе "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".
По словам российского омбудсмена, на сегодняшний день права женщин являются предметом самого пристального внимания во всем мире, и ущемляя их права, люди протестуют против самой природы и прогресса.