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Пандемия обнажила проблему дискриминации женщин, заявила Москалькова
Пандемия обнажила проблему дискриминации женщин, заявила Москалькова
Стереотипы общества в отношении женщин, их дискриминация, а также домашнее насилие все еще остаются реальностью, ограничения, связанные с COVID-19, эти явления... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:29
2021-03-11T12:29
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стереотипы общества в отношении женщин, их дискриминация, а также домашнее насилие все еще остаются реальностью, ограничения, связанные с COVID-19, эти явления только обнажили, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Несмотря на ярко выраженную тенденцию роли женщин во всех сферах общества, целый ряд вопросов связан с защитой их прав, к сожалению, остается нерешенным. Принижающие роль женщины стереотипы общества, конкуренция между традиционными и семейными ценностями и возможности реализации женщиной себя, своих целей, амбиций, дискриминация по признаку пола и даже такое страшное явление как домашнее насилие – это все еще пока с нами. В условиях распространения ковида это обрело более выраженный характер", - считает Москалькова, слова которой зачитали на круглом столе "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".По словам российского омбудсмена, на сегодняшний день права женщин являются предметом самого пристального внимания во всем мире, и ущемляя их права, люди протестуют против самой природы и прогресса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна москалькова, общество

Пандемия обнажила проблему дискриминации женщин, заявила Москалькова

12:29 11.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стереотипы общества в отношении женщин, их дискриминация, а также домашнее насилие все еще остаются реальностью, ограничения, связанные с COVID-19, эти явления только обнажили, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Несмотря на ярко выраженную тенденцию роли женщин во всех сферах общества, целый ряд вопросов связан с защитой их прав, к сожалению, остается нерешенным. Принижающие роль женщины стереотипы общества, конкуренция между традиционными и семейными ценностями и возможности реализации женщиной себя, своих целей, амбиций, дискриминация по признаку пола и даже такое страшное явление как домашнее насилие – это все еще пока с нами. В условиях распространения ковида это обрело более выраженный характер", - считает Москалькова, слова которой зачитали на круглом столе "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".
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По словам российского омбудсмена, на сегодняшний день права женщин являются предметом самого пристального внимания во всем мире, и ущемляя их права, люди протестуют против самой природы и прогресса.
 
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