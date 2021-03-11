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СК завел дело после перестрелки боевика с силовиками в Махачкале
СК завел дело после перестрелки боевика с силовиками в Махачкале
Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям после перестрелки правоохранителей с боевиком в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:41
2021-03-11T19:28
национальный антитеррористический комитет рф
махачкала
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям после перестрелки правоохранителей с боевиком в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Дагестану.Сегодня в Махачкале впервые с 2010 года вводили режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщал НАК, в Советском районе города нейтрализовали бандита, готовившего теракт. На месте перестрелки нашли оружие и "пояс смертника". Боевик был ранее судим за террористические преступления и хотел напасть на сотрудников правоохранительных органов."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконный оборот оружия" и "незаконный оборот взрывных устройств", - сказали в ведомстве.По данным следствия, боевиком оказался 56-летний местный житель, с места преступления изъяли оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.Следователи проверят причастность мужчины к другим тяжким и особо тяжким преступлениям.
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Новости
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры с места спецоперации в Махачкале
В Махачкале нейтрализовали бандита, который планировал теракт, сообщили в НАК. При нем нашли автомат, боеприпасы и "пояс смертника". В четверг в Советском районе дагестанской столицы впервые с начала 2010-х ввели режим КТО: спецслужбы получили информацию о том, что сторонник международной преступной организации готовит нападение. Его нашли в частном доме и предложили сдаться, в ответ боевик открыл огонь.
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видео, национальный антитеррористический комитет рф, махачкала, происшествия
СК завел дело после перестрелки боевика с силовиками в Махачкале
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям после перестрелки правоохранителей с боевиком в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Дагестану.
2021-03-11T17:41
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СК завел дело после перестрелки боевика с силовиками в Махачкале

17:41 11.03.2021 (обновлено: 19:28 11.03.2021)
 
© НАК РФКонтртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане
Контртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© НАК РФ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям после перестрелки правоохранителей с боевиком в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Дагестану.
Сегодня в Махачкале впервые с 2010 года вводили режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщал НАК, в Советском районе города нейтрализовали бандита, готовившего теракт. На месте перестрелки нашли оружие и "пояс смертника". Боевик был ранее судим за террористические преступления и хотел напасть на сотрудников правоохранительных органов.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконный оборот оружия" и "незаконный оборот взрывных устройств", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, боевиком оказался 56-летний местный житель, с места преступления изъяли оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.
Следователи проверят причастность мужчины к другим тяжким и особо тяжким преступлениям.
 
Национальный антитеррористический комитет РФМахачкалаПроисшествия
 
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