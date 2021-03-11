https://ria.ru/20210311/delo-1600818495.html

СК завел дело после перестрелки боевика с силовиками в Махачкале

СК завел дело после перестрелки боевика с силовиками в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям после перестрелки правоохранителей с боевиком в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:41

2021-03-11T17:41

2021-03-11T19:28

национальный антитеррористический комитет рф

махачкала

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям после перестрелки правоохранителей с боевиком в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Дагестану.Сегодня в Махачкале впервые с 2010 года вводили режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщал НАК, в Советском районе города нейтрализовали бандита, готовившего теракт. На месте перестрелки нашли оружие и "пояс смертника". Боевик был ранее судим за террористические преступления и хотел напасть на сотрудников правоохранительных органов."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконный оборот оружия" и "незаконный оборот взрывных устройств", - сказали в ведомстве.По данным следствия, боевиком оказался 56-летний местный житель, с места преступления изъяли оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.Следователи проверят причастность мужчины к другим тяжким и особо тяжким преступлениям.

махачкала

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места спецоперации в Махачкале В Махачкале нейтрализовали бандита, который планировал теракт, сообщили в НАК. При нем нашли автомат, боеприпасы и "пояс смертника". В четверг в Советском районе дагестанской столицы впервые с начала 2010-х ввели режим КТО: спецслужбы получили информацию о том, что сторонник международной преступной организации готовит нападение. Его нашли в частном доме и предложили сдаться, в ответ боевик открыл огонь. 2021-03-11T17:41 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, национальный антитеррористический комитет рф, махачкала, происшествия