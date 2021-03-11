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На врио ректора Воронежского аграрного университета завели дело
На врио ректора Воронежского аграрного университета завели дело
Следствие заподозрило в присвоении 880 тысяч рублей врио ректора Воронежского государственного аграрного университета – одного из старейших аграрных вузов... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:42
2021-03-11T13:42
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Следствие заподозрило в присвоении 880 тысяч рублей врио ректора Воронежского государственного аграрного университета – одного из старейших аграрных вузов страны и старейшего вуза Воронежа, следует из информации СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего временно исполняющего обязанности ректора одного из высших учебных заведений Воронежа по … статье "Покушение на присвоение денежных средств в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения"", - говорится в релизе.Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, речь об Алексее Попове, возглавляющем Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.Опубликованная на сайте вуза информация о фигуранте дела совпадает с предоставленными следствием данными, в частности - должность временного исполняющего обязанности и возраст.Как информирует следствие, в марте 2021 года врио ректора сообщил подчиненным сотрудникам о "необходимости передачи" ему части полученных ими премий, которые до этого были начислены "заведомо в завышенном размере"."В дальнейшем подозреваемый получил от подчиненных в наличной форме денежные средства в размере не менее 880 тысяч рублей, после чего был задержан на месте преступления сотрудниками СК и УФСБ", - сообщает следствие.В кабинете подозреваемого прошли обыски, деньги изъяты, а сам врио ректора дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры ему пресечения.Воронежский государственный аграрный университет основан в 1912 году. Был по счету третьим высшим сельскохозяйственным учебным заведением в Российской империи. Первое высшее учебное заведение в Воронеже и во всем Центрально-Черноземном регионе.
https://ria.ru/20210311/obvinenie-1600739700.html
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Новости
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

На врио ректора Воронежского аграрного университета завели дело

13:42 11.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Следствие заподозрило в присвоении 880 тысяч рублей врио ректора Воронежского государственного аграрного университета – одного из старейших аграрных вузов страны и старейшего вуза Воронежа, следует из информации СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего временно исполняющего обязанности ректора одного из высших учебных заведений Воронежа по … статье "Покушение на присвоение денежных средств в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения"", - говорится в релизе.
Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, речь об Алексее Попове, возглавляющем Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.
Опубликованная на сайте вуза информация о фигуранте дела совпадает с предоставленными следствием данными, в частности - должность временного исполняющего обязанности и возраст.
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Как информирует следствие, в марте 2021 года врио ректора сообщил подчиненным сотрудникам о "необходимости передачи" ему части полученных ими премий, которые до этого были начислены "заведомо в завышенном размере".
"В дальнейшем подозреваемый получил от подчиненных в наличной форме денежные средства в размере не менее 880 тысяч рублей, после чего был задержан на месте преступления сотрудниками СК и УФСБ", - сообщает следствие.
В кабинете подозреваемого прошли обыски, деньги изъяты, а сам врио ректора дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры ему пресечения.
Воронежский государственный аграрный университет основан в 1912 году. Был по счету третьим высшим сельскохозяйственным учебным заведением в Российской империи. Первое высшее учебное заведение в Воронеже и во всем Центрально-Черноземном регионе.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
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