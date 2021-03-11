https://ria.ru/20210311/datchik-1600728647.html

В России запустили серийное производство умных датчиков для истребителей

В России запустили серийное производство умных датчиков для истребителей

Концерн "Техмаш" (находится под управлением холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") начал серийное производство датчиков для новейших российских... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:36

2021-03-11T11:36

2021-03-11T11:36

технодинамика

техмаш

ростех

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Концерн "Техмаш" (находится под управлением холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") начал серийное производство датчиков для новейших российских истребителей, которые благодаря элементам искусственного интеллекта способны прогнозировать обледенение самолета, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха"."Концерн "Техмаш" начал серийное производство новых датчиков обледенения. Датчик для военных самолетов является не только сигнальным устройством, но и работает в динамике, измеряя толщину льда и прогнозируя обледенение с помощью элементов искусственного интеллекта", - говорится в релизе.Блок управления новым сигнализатором обледенения оснащен ИК-портом для обмена информацией, стал меньше и легче - его масса снижена на 30% по сравнению с прежней версией."Специалисты предприятия полностью выполнили техническое задание заказчика, обеспечив надежную работу датчика обледенения при резко меняющихся значениях углов атаки. Этого удалось добиться благодаря разработке дополнительного программного обеспечения и изменения конструкции изделия. Датчик не только сигнализирует о начале обледенения, но и прогнозирует ситуацию, защищая истребитель от неблагоприятных погодных факторов", - отметили в "Ростехе".Научно-производственный концерн "Техмаш" - холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения."Технодинамика" объединяет 45 предприятий, которые специализируются на разработке, производстве и послепродажном обслуживании вооружения и военной техники, авиационных агрегатов, систем вооружения (блоки неуправляемых ракет для авиационной техники, противолодочных и противокорабельных пусковых установок, пусковых установок залпового огня, зенитных пусковых установок, реактивных систем залпового огня сухопутных войск), а также оказании услуг в области проектирования и строительства.

https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технодинамика, техмаш, ростех, экономика