https://ria.ru/20210311/covindex-1600714758.html

Covindex перешел к росту после трех недель снижения

Covindex перешел к росту после трех недель снижения

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, перешел к росту после трех недель... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:06

2021-03-11T10:06

2021-03-11T10:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, перешел к росту после трех недель снижения - за период с 1 по 7 марта он составил 74,9 пункта, поднявшись на 4 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Сильнее всего на прошлой неделе средний чек вырос по кусковому мылу - на 18%, до 95 рублей. Также он увеличился по антисептикам (на 7%, до 318 рублей) и медицинским маскам (на 3%, до 64 рублей). По остальным товарам средний чек сохранился на прежнем уровне: по перчаткам - 120 рублей, по туалетной бумаге - 62 рубля, по лимонам - 47 рублей, по гречке - 83 рубля.Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей поднялся на 4 пункта и составил 74,9 пункта.При этом объем продаж товаров набора в денежном выражении в среднем вырос на 15%. Такое увеличение связано как с периодом получения заработной платы, так и с предпраздничным потребительским поведением, когда люди более склонны к покупкам, пояснили аналитики."В преддверии праздника 8 марта заметно выросли покупки подарочных вариантов мыла, что оказало влияние на недельный фон продаж данной категории в целом (объем продаж в денежном выражении вырос на 61%). А наблюдавшийся рост среднего чека антисептиков больше связан с обновлением запасов этого товара работодателями", - отмечают в "Платформе ОФД".Продажи остальных товаров из "коронавирусного набора" также увеличились: антисептиков - на 21%, медицинских масок - на 20%, перчаток и гречки - на 14%, лимонов - на 13%, туалетной бумаги - на 10%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/koronavirus-1600687381.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/kovid-1600663541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество