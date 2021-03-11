Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/clubhouse-1600694166.html
Сотовые операторы начали обнулять трафик на Clubhouse
Сотовые операторы начали обнулять трафик на Clubhouse
Российские сотовые операторы начали добавлять Clubhouse в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T00:18
2021-03-11T00:18
clubhouse
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597891890_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_4476afeeb147bb6bc08d202acf6d52af.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские сотовые операторы начали добавлять Clubhouse в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.В частности, Tele2 сделал бесплатным доступ к Clubhouse в ответ на высокий интерес клиентов к приложению. "Компания интегрировала соответствующую бесплатную опцию на востребованных тарифах-конструкторах. Учитывая проникновение устройств на базе iOS в сети Tele2, предложением потенциально могут воспользоваться более 5 миллионов клиентов", - прокомментировали в пресс-службе.Для абонентов "Билайна", пользующихся тарифами с безлимитными опциями, приложение уже стало таким же безлимитным, как и множество других ресурсов, с точки зрения расхода интернет-трафика. В остальных случаях интернет-трафик расходуется в соответствии с параметрами тарифных планов, которыми пользуются клиенты, рассказали в компании. В МТС сообщили, что компания прорабатывает целесообразность включения Clubhouse в безлимитные опции.В свою очередь, Yota наблюдает сокращение трафика пользователей в Clubhouse, на неделе с 4 по 10 марта он упал вдвое по сравнению с данными неделей ранее. "Мы продолжаем наблюдать за интересом нашей аудитории к этому приложению и ждем выхода его Android-версии, однако пока не планируем полностью обнулить трафик на него", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210303/prilozhenie-1599802270.html
https://ria.ru/20210302/clubhouse-1599576807.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597891890_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_cd4012d0d98f69ea227312c054699878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
clubhouse, россия, общество

Сотовые операторы начали обнулять трафик на Clubhouse

00:18 11.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПриложение Clubhouse на экране смартфона
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские сотовые операторы начали добавлять Clubhouse в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов.
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
В частности, Tele2 сделал бесплатным доступ к Clubhouse в ответ на высокий интерес клиентов к приложению. "Компания интегрировала соответствующую бесплатную опцию на востребованных тарифах-конструкторах. Учитывая проникновение устройств на базе iOS в сети Tele2, предложением потенциально могут воспользоваться более 5 миллионов клиентов", - прокомментировали в пресс-службе.
"Мы полагаем, что потенциал Clubhouse на российском рынке далеко не исчерпан. Во-первых, приложение наверняка переживет второй пик популярности после запуска для устройств на базе Android. Во-вторых, сервис довольно быстро занял позиции в рейтинге основных соцсетей, громкие дискуссии февраля состоялись именно на этой площадке. В-третьих, Clubhouse может стать инструментом монетизации, что привлечет на площадку эксклюзивный контент и новых пользователей", - отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 17:56
Twitter создал аналог Clubhouse для Android
Для абонентов "Билайна", пользующихся тарифами с безлимитными опциями, приложение уже стало таким же безлимитным, как и множество других ресурсов, с точки зрения расхода интернет-трафика. В остальных случаях интернет-трафик расходуется в соответствии с параметрами тарифных планов, которыми пользуются клиенты, рассказали в компании. В МТС сообщили, что компания прорабатывает целесообразность включения Clubhouse в безлимитные опции.
В свою очередь, Yota наблюдает сокращение трафика пользователей в Clubhouse, на неделе с 4 по 10 марта он упал вдвое по сравнению с данными неделей ранее. "Мы продолжаем наблюдать за интересом нашей аудитории к этому приложению и ждем выхода его Android-версии, однако пока не планируем полностью обнулить трафик на него", - рассказали в пресс-службе.
Генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 12:46
Песков назвал приглашение Путину в Clubhouse от Маска недоразумением
 
ClubhouseРоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
05:15В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
Лента новостейМолния