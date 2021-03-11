https://ria.ru/20210311/clubhouse-1600694166.html

Сотовые операторы начали обнулять трафик на Clubhouse

Сотовые операторы начали обнулять трафик на Clubhouse

Российские сотовые операторы начали добавлять Clubhouse в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:18

2021-03-11T00:18

2021-03-11T00:18

clubhouse

россия

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские сотовые операторы начали добавлять Clubhouse в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.В частности, Tele2 сделал бесплатным доступ к Clubhouse в ответ на высокий интерес клиентов к приложению. "Компания интегрировала соответствующую бесплатную опцию на востребованных тарифах-конструкторах. Учитывая проникновение устройств на базе iOS в сети Tele2, предложением потенциально могут воспользоваться более 5 миллионов клиентов", - прокомментировали в пресс-службе.Для абонентов "Билайна", пользующихся тарифами с безлимитными опциями, приложение уже стало таким же безлимитным, как и множество других ресурсов, с точки зрения расхода интернет-трафика. В остальных случаях интернет-трафик расходуется в соответствии с параметрами тарифных планов, которыми пользуются клиенты, рассказали в компании. В МТС сообщили, что компания прорабатывает целесообразность включения Clubhouse в безлимитные опции.В свою очередь, Yota наблюдает сокращение трафика пользователей в Clubhouse, на неделе с 4 по 10 марта он упал вдвое по сравнению с данными неделей ранее. "Мы продолжаем наблюдать за интересом нашей аудитории к этому приложению и ждем выхода его Android-версии, однако пока не планируем полностью обнулить трафик на него", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210303/prilozhenie-1599802270.html

https://ria.ru/20210302/clubhouse-1599576807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, россия, общество